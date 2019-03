VOLLEY A2 - I potentini in campo domenica alle 18 all'Eurosuole Forum per l’undicesima giornata di ritorno

Nell’undicesimo turno di ritorno del Girone Bianco la GoldenPlast Potenza Picena si giocherà punti pesanti tra le mure amiche. Domenica alle 18 i biancazzurri ospiteranno una rivale di tutto rispetto, l’Acqua Fonteviva Apuana Livorno. La formazione allenata da Paolo Montagnani è ormai fuori dalla lotta per la quarta posizione, ma ci terrà a vendere cara la pelle per riscattare lo stop dell’andata, per interrompere la serie negativa che li ha visti sconfitti negli ultimi tre match disputati e per migliorare l’attuale ottava posizione (31 punti) in vista dei Play Off A2. Gli uomini di Gianni Rosichini, invece, sono quinti a quota 39, con una sola lunghezza di ritardo dalla Monini Spoleto e quindi dalla zona dei Play Off Promozione. Quella di domenica sarà la prima di “tre finali” complicatissime.

Il Volley Potentino è reduce dal blitz al tie break in Salento contro l’Aurispa Alessano. Un risultato frutto di una prestazione coraggiosa senza gli opposti di ruolo Matteo Paoletti e Stefano Ferri, entrambi infortunati. In settimana la situazione in infermeria si è fatta meno critica e, oltre agli attaccanti, anche il palleggiatore Daniele Cuti si è ripreso. Gli ospiti, reduci dal passo falso interno contro Lagonegro vogliono lanciare un segnale alle rivali con una prestazione maiuscola nelle Marche, ma la GoldenPlast potrà contare sui suoi tifosi. Coach Gianni Rosichini: «I reduci dagli infortuni non sono al top, ma vedo dei progressi. Ho ancora dei dubbi sulla formazione che scioglierò a ridosso della partita. L’umore è positivo, soprattutto dopo la vittoria in Salento senza gli opposti. I ragazzi hanno preso ancora più consapevolezza della loro forza, ma al tempo stesso si rendono conto che per il quarto posto c’è bisogno del gruppo al completo. La squadra ha dimostrato di saper lottare. Ci aspetta una partita dura. Sulla carta Livorno è una buona squadra e può contare un ottimo schiacciatore».

GLI EX DELLA PARTITA IN SERIE A: Due gli ex biancazzurri in campo, il centrale Graziano Maccarone e lo schiacciatore Paolo Zonca.

GLI AVVERSARI: Al secondo anno consecutivo in categoria, l’Acqua Fonteviva Apuana Livorno sta dando del filo da torcere ai rivali con un gruppo giovane ma ambizioso. Alla corte di Paolo Montagnani, coach esperto e carismatico, il mercato estivo ha infatti portato degli emergenti, con un’età media di squadra che sfiora i 25 anni. Tante le operazioni che la società ha fatto sul mercato e tra queste l’arrivo di giocatori giovani ma già svezzati nella categoria come Igor Jovanovic, regista serbo proveniente da una grande stagione a Bergamo, Danilo De Santis, opposto ex Catania, Filippo Pochini e Mirko Miscione, provenienti rispettivamente da Siena e Santa Croce. A questi si aggiunge il giovane attaccante polacco Michal Wojcik, alla prima esperienza in Italia. L’obiettivo dell’Acqua Fonteviva è quello di consolidare la propria presenza nel volley di Serie A e diventare un punto di riferimento, non solo per il pubblico e per gli appassionati della costa toscana, visto che quest’anno gioca le proprie gare casalinghe alla Palestra “Bastia” di Livorno.