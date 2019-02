EVENTI IN PROVINCIA - Nel capoluogo domenica torna il tradizionale appuntamento ai Giardini Diaz, nella città costiera sabato sera il porno-attore ospite al Gatto Blu. Festa brasiliana a Castelraimondo

di Leonardo Giorgi

Maschere, coriandoli, musica e divertimento per tutti i gusti nella festa più pazza dell’anno. I colori del Carnevale invadono la provincia: dal weekend fino a martedì ecco alcuni degli eventi in programma. Dal capoluogo alla costa, sfilata di carri e vip per le strade e per le discoteche. E per la prima volta ci si ritrova anche a scegliere se passare il Carnevale con Pulcinella o con Rocco Siffredi.

MACERATA – Al via domenica 3 la 29esima edizione del Carnevale maceratese, l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Piediripa in collaborazione con il Comune di Macerata che promette una giornata ricca di divertimento e spensieratezza per adulti e bambini. Madrina dell’evento, Stefania Orlando (leggi l’articolo). La tradizionale cornice dei Giardini Diaz farà da sfondo alla sfilata dei sei carri allegorici e dei dieci gruppi mascherati iscritti alla kermesse provenienti da altrettanti paesi della provincia. Allegria assicurata poi con le majorettes accompagnate dalla musica della Banda città di Petriolo, della Lombarda anni 70 di Santa Maria Nuova e della Banda di Polverigi. Il percorso si snoda tra i Giardini Diaz e viale Puccinotti che resterà chiusa al traffico dalle 13 fino a fine manifestazione. Gruppi e carri percorreranno due giri completi e un terzo per la sola premiazione.

Per il periodo di Carnevale il centro commerciale Val di Chienti ha predisposto una serie di animazioni che saranno dedicate ai bambini: nei pomeriggi di sabato 2 e domenica 3 marzo in galleria in una postazione appositamente allestita, degli animatori coinvolgeranno i bambini con truccabimbi e daranno vita a una festa con le mascherine. Martedì 5, nel pomeriggio al Val di Chienti saranno di scena i personaggi degli Avengers che animeranno il pomeriggio di festa. È prevista la sfilata delle piccole mascherine con coriandoli e musica per rendere divertente e coinvolgente il martedì grasso (leggi l’articolo).

CIVITANOVA – Domenica festa in centro senza carri. Al posto della tradizionale sfilata dei carri allegorici il Comune ha coinvolto, assieme a Vanessa Speranzoni, associazioni, parrocchie e scuole e a ciascuno è stato affidato un tema. Tre le zone che saranno animate: corso Umberto I dedicato a fiabe e cartoon con gruppi in maschera, corso Dalmazia dedicato alle tradizioni marinare con accademia di Primo dialetto e la scuola di recitazione, corso Vittorio Emanuele (di solito escluso dal tragitto dei carri) con spettacoli di animazione come trampolieri, maghi, baby dance e majorette (leggi l’articolo).

A Civitanova, città ormai diventata famosa in Italia per le porno-palme natalizie, la sorpresa è Rocco Siffredi: sabato sera la discoteca Gatto Blu opsita il Rocco nazionale sarà il protagonista di una festa sotto il segno dell’ironia. Anche gli uomini che indosseranno maschere femminili potranno incontrare la star. Il club, sotto la direzione artistica di Aldo Ascani, vi aspetta sabato 2 dalle 23 in largo Piermanni, 5.

Grandi e bambini si prenderanno per mano e intraprenderanno insieme un divertentissimo e coinvolgente viaggio, nel fantastico mondo della magia. Domenica 3 e martedì 5 marzo il centro commerciale “Cuore Adriatico” di Civitanova festeggerà il Carnevale con degli spettacoli in collaborazione con Bianconiglio Circo Teatro (leggi l’articolo).

RECANATI – Come lo scorso anno, festa al palazzetto dello sport. L’appuntamento è per martedì 5 a partire dalle 16 con ingresso libero. Un grande spettacolo di coriandoli, musica, giochi, magia e con la novità dell’atelier del gran Carnevale, dove i bambini potranno ideare e costruire le maschere proprio all’interno del palazzetto con l’aiuto delle talentuose ragazze dell’associazione Arteatrando (leggi l’articolo).

CASTELRAIMONDO – Il borgo accoglie le atmosfere esotiche e il ritmo inconfondibile del “Brazilian Carnival”. La manifestazione carioca si svolgerà sabato 2 marzo al Lanciano Forum, dalle 22 fino a tarda notte. Un evento patrocinato dal Comune, alla cui organizzazione hanno collaborato la Pro Loco locale e il Comitato “Castelraimondo 2000”. Festeggiamenti segnati dal ritmo latino, grazie alle esibizioni di capoeira e brazilian show del team “Todos Locos” e a un dj set d’eccezione, composto dai migliori disk jockey del centro Italia. Nel corso del carnevale brasiliano saranno messi in palio premi per le maschere più accattivanti e originali. Il “Brasilian Carnival”, sotto la direzione artistica del mattatore televisivo Antonio Lo Cascio, da Avanti un altro, promette emozioni dai colori vivaci, per uno spettacolo unico nel suo genere.

CINGOLI – Il Carnevale di una volta al ristorante Dei Conti, nella zona del crossodromo Tittoni. Curata da due giovanissimi curatori (21 e 22 anni), la festa “Il tetto delle meraviglie” sarà presenziata da una giuria che selezionerà e premierà le maschere più originali e simpatiche. Prenotazione obbligatoria, info ai numeri 331 4747449 (Beatrice) e 329 8463054 (Mirco).