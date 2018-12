TOLENTINO - Circa 500 le persone che hanno assistito all'esibizione, in piedi per gli applausi finali e un bis con l’Hallelujah

Cinquecento persone all’Abbadia di Fiastra per ascoltare, ieri sera, il Messiah di Georg Friedrich Händel eseguito dalla Form. Chiesa piena in religioso silenzio per apprezzare ampi estratti del celebre capolavoro della letteratura musicale sacra interpretati dall’Orchestra Filarmonica Marchigiana con l’Ars Cantica Choir di Milano, il soprano Ilaria Zuccaro, l’alto Roberta Sollazzo e il tenore Massimo Altieri sotto la direzione attenta e autorevole di Marco Berrini. Alla fine, numerosi minuti di applausi e un bis offerto al pubblico in piedi con l’Hallelujah, che conclude la seconda delle tre parti dell’opera, il brano più celebre dell’oratorio. Il concerto, ad ingresso gratuito, fa parte del progetto Suoni per la rinascita – Marche InVita ed è sostenuto dall’accordo Mibact-Regione Marche e coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo. Oggi la Form porta il Messiah al teatro Goldoni di Livorno.