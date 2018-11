PRESENTATO il cartellone con commedie divertenti e impegnate: ecco il programma. Apre la Compagnia Italiane delle Operette, in residenza al Comunale per il testo napoletano, e conclusione ancora in musica con il gala di San Patrizio

La stagione teatrale di Treia parte venerdì prossimo con “Scugnizza”, debutto di un testo poco rappresentato del filone delle operette. In scena per una collaborazione ormai consolidata per la cittadina maceratese la storica Compagnia Italiana delle Operette, che da qualche settimana sta provando in residenza al Comunale suscitando la curiosità dei treiesi. Il cartellone completo è stato presentato oggi in Provincia dal commissario prefettizio Salvatore Angeri accompagnato dalla vice segretaria comunale Liliana Palmieri. Presenti anche la direttrice artistica della compagnia Maria Teresa Nania con il regista di Scugnizza Gian Paolo Mai: «In teatro vengono molti ragazzi a vedere le prove e ne sono affascinati». «Ci sentiamo in famiglia – ha proseguito Maria Teresa Nania e a Treia apriamo e chiudiamo il nostro tour (ultimo spettacolo il gala del 16 marzo per San Patrizio), svago e cultura insieme in un programma di qualità e in un teatro tra i più belli delle Marche». Accanto alla prosa anche 4 “Domeniche da favola” con il teatro ragazzi a cura di Marco Renzi di Teatrinrete: «Tocchiamo 10 comuni in 4 province per portare i ragazzi ma anche i genitori a teatro». Confermato anche il veglione di Capodanno che sarà dedicato agli anni ’60 con “Febbre a 45 giri” a cura dell’associazione culturale Fontana, di San Severino presieduta da Claudio Brunacci: «In un periodo in cui tutto passa velocemente dedichiamo una serata alla musica di quegli anni in cui tutti i sogni sembravano realizzabili».

Il regista Mai è al debutto con l’operetta e ricorda con affetto Macerata per aver lavorato a lungo con Silvio Spaccesi: «Un grande artista che amava molto la sua città e a cui andrebbero dati grandi riconoscimenti». Liliana Palmieri ha invitato a prenotarsi, scade oggi il diritto di prelazione per i vecchi abbonati, poi saranno in vendita i nuovi abbonamenti e i biglietti per i singoli spettacoli. Salvatore Angeri auspica che tutti i cittadini partecipino alla vita culturale del territorio a partire dal teatro. Il cartellone completo prevede oltre a Scugnizza il 21 dicembre “Dove vai tutta nuda” commedia scritta e diretta da Marco Cavallaro, poi il 31 dicembre “Capodanno a teatro” con la già citata “Febbre a 45 giri”. Il 18 gennaio Ettore Bassi e Simona Cavallari in “Mi amavi ancora”, il 16 febbraio il beniamino locale Cesare Bocci porta in scena con Tiziana Foschi “Pesce d’Aprile”. Il 9 marzo”La casa di famiglia” per la regia di Augusto Fornari prima del finale con il galà del 16 marzo. Le “Domeniche da favola” iniziano il 16 dicembre (alle 17) con “Cenerentola in Bianco e Nero”, poi il 20 gennaio “Pippi Calzelunghe”, il 10 febbraio “Pi… Pi… Pinocchio” e il 10 marzo “C’era una volta un flauto magico – Atto Due”.

(g. c.)