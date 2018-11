MATELICA - Al via la terza edizione del corso di durata annuale realizzato in collaborazione con Unicam, Istituto marchigiano di tutela vini e Consorzio vicini piceni

Al via la terza edizione del master di primo livello in Wine export management. L’inaugurazione ieri a Matelica, negli spazi delle Cucine storiche del museo Piersanti. Il corso post laurea si propone di formare professionisti esperti in marketing del vino ed è nato dalla sinergia tra il comune di Matelica e la scuola di Giurisprudenza dell’università di Camerino e realizzato con il supporto dell’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) e del Consorzio vini piceni. All’inaugurazione hanno preso parte studenti e promotori dell’iniziativa, che hanno messo in evidenza il valore strategico di questa proposta formativa e il successo che sta raccogliendo. «Sappiamo produrre ma dobbiamo imparare a venderci meglio – ha detto l’assessore comunale all’Agricoltura Roberto Potentini – il master nasce per colmare questo deficit, formando professionisti che sappiano valorizzare nel mondo ciò che è tipico e irriproducibile altrove».

Una scommessa importante per un territorio che deve ripensarsi, come ha sottolineato il sindaco Alessandro Delpriori: «Dopo la crisi non possiamo far altro che puntare su quello che già abbiamo, le nostre eccellenze agroalimentari, a cui si uniscono quelle culturali e paesaggistiche. Ma lo dobbiamo fare scientificamente, con chi lo sa fare, e tutti insieme, in una logica di territorio». Il progetto vede in campo le competenze dell’ateneo camerte, con professori di altissimo livello. «Questo master è andato ogni anno in crescendo – spiega il prorettore Andrea Spaterna – la ricostruzione post-sisma ha tempi lunghi, ma se nel frattempo non avremo ricreato opportunità lavorative e un contesto favorevole allo sviluppo delle imprese, anche la ricostruzione sarà stata inutile. Con queste professionalità le aziende potranno sondare nuovi mercati e aprire nuovi canali commerciali». E il master ha già dimostrato la sua efficacia. Come ha riferito il direttore del corso, Luca Petrelli, tutti gli studenti della prima edizione hanno trovato occupazione o migliorato la propria posizione lavorativa. Una proposta che mostra appeal anche oltreconfine: il 42% degli studenti proviene da Paesi esteri, il 29% dalle Marche e il restante 29% dalle altre regioni italiane. Sull’investimento crescente da parte delle nostre aziende in materia di marketing e comunicazione hanno insistito Antonio Centocanti, presidente di Imt, e Paola Paolini del Consorzio Vini Piceni; sulla stessa linea Fabio Cecconi, funzionario del Servizio Politiche agroalimentari della Regione, che ha sottolineato il sostegno della Regione in questo settore. E’ intervenuta anche l’assessora comunale Cinzia Pennesi, a rimarcare il legame fecondo tra vino, cultura e turismo. L’evento inaugurale ha ospitato anche la prima lezione, tenuta dal professor Armando Maria Corsi della University of South Australia, tra i massimi esperti in materia.

Il master durerà un anno e si terrà all’università di Camerino. Molta importanza avranno le attività di stage ed i workshop. Le iscrizioni sono state prorogate fino a dicembre. Per informazioni: masterwineexportmanagement@unicam.it