SHOW - Il 17 e il 18 novembre l'artista porterà "Storia di un impiegato" al teatro Piermarini

Parte dal teatro Piermarini di Matelica il nuovo tour di Cristiano De André. In scena “Storia di un impiegato”, il concept album di Faber riarrangiato però in chiave rock. Ben due le date per questa anteprima nazionale: il 17 e il 18 novembre. Quello di Matelica è il primo di una serie di concerti che impegneranno Cristiano De André in tutta Italia per vari mesi strutturati come una vera e propria opera rock grazie ai nuovi arrangiamenti.

Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, ha attinto dall’immenso repertorio di Fabrizio rileggendo il disco del 1973 sempre più attuale. Storia di un impiegato racconta il gesto di un impiegato degli anni ’70, animato dal ricordo della rivolta collettiva del Maggio francese del 1968. L’artista ha voluto portare in scena quest’opera nel 50esimo anniversario del ’68, un disco che mette in discussione le basi su cui si fonda il potere. Il concerto è promosso nell’ambito della stagione realizzata dal Comune e dall’Amat con il contributo di Regione Marche e MiBAC ed è realizzato in collaborazione con Flexus Eventi. Sul palco con De André, ci saranno i musicisti ormai consolidati, Osvaldo Di Dio, Davide Pezzin, Davide Devito e Riccardo Di Paola. Il tour è prodotto e organizzato da Intersuoni Srl, divisione Booking & Management Unit.

Per informazioni: biglietteria Teatro Piermarini 073785088. Inizio concerto ore 21,15.