MACERATA - Lezione dialogo del professor La Matina. L'incontro con il poeta Andrea Ponso si terrà giovedì 8 novembre alle 16 nell’Aula A del Dipartimento di Economia Unimc

«Linguaggi, eros e traduzione. Il modello del Cantico dei cantici» è il titolo della lezione in forma di dialogo che si svolgerà giovedì 8 novembre alle 16 nell’Aula A del Dipartimento di Economia in piazza Strambi a Macerata. Spunto per questo tema è offerto dalla recente traduzione del Cantico dei Cantici pubblicata da ilSaggiatore (2018) e realizzata da Andrea Ponso. L’iniziativa è del professor Marcello La Matina. Sarà proprio il poeta Andrea Ponso a dialogare con gli studenti del Corso di Semiotica e Filosofia del linguaggio, leggendo anche alcuni versi di quel meraviglioso poema d’amore, misteriosamente accolto fra i libri della Bibbia — ebraica e non solo.

«Il desiderio di coniugare lo studio universitario e la poesia, le arti, mi ha spesso portato a propiziare incontri con artisti, autori, performers – spiega il professor La Matina. Ho avuto modo di farlo molte volte, ma non così spesso come avrei voluto; e come forse dovrebbe farsi nel contesto presente. Oggi, quando il volto di Macerata inclina alla tristezza, mi piace segnalare un incontro, di per sé un dialogo, una lezione in forma di dialogo. E’ alta la qualità del tema (l’Amore come Intraducibile e, al tempo stesso, sempre bisognoso di comunicarsi in modi che inventano traduzioni…) ed elevata statura dell’ospite (il poeta Andrea Ponso, autore di una recentissima versione del poema Shir ha-Shirim dall’ebraico). Gli studi sul Cantico dei Cantici che io ed altri colleghi conduciamo in questi anni sono un modo per rendere merito al nostro maestro, il Professor János Sándor Petőfi, che li sviluppò e li orientò nella direzione di una ricerca originalissima. Noi li proseguiamo, per rispettare un legato di affetto e di scienza ricevuto da lui e per continuare così a praticare l’amicizia con questo immenso e compianto Maestro».

***

Andrea Ponso è nato a Noventa Vicentina nel 1975. Dopo aver compiuto studi letterari (laurea in Teoria della Letteratura a Padova e Dottorato di ricerca in Lingue e Letterature comparate a Macerata) ha svolto studi di teologia presso l’Istituto di Liturgia Pastorale “Santa Giustina” in Padova. Si occupa di letteratura, teologia e traduzione dall’ebraico biblico e collabora come editor per alcune case editrici. Scoperto come poeta da Maurizio Cucchi, ha pubblicato testi di critica, teologia e poesia in varie riviste, mentre il suo ultimo libro di versi, I ferri del mestiere, è uscito nella prestigiosa collana “Lo Specchio” di Mondadori nel 2011; nel 2014 è uscito Letture Bibliche per Fara Editore. Una sua nuova versione dall’ebraico del Cantico dei cantici è uscita per la Casa editrice ilSaggiatore. E’ considerato uno dei poeti più interessanti del panorama italiano.