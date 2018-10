APPIGNANO - In archivio l'edizione 2018, la soddisfazione della presidente della Pro loco Mariella Carnevali e i ringraziamenti a tutte le associazioni del sindaco Osvaldo Messi

Nonostante la pioggia arrivata a rovinare il divertimento nel tardo pomeriggio di domenica, Leguminaria 2018 ha comunque registrato il pieno di presenze, come accaduto anche lo scorso anno. Lo conferma la presidentessa della Pro Loco Mariella Carnevali, cuore e motore di questa manifestazione.

«Tanti visitatori sono venuti da tutte le Marche e dalle Regioni vicine perché ormai Leguminaria è un marchio di qualità universalmente riconosciuto. Non è la sagra che qualcuno può organizzare, giusto per fare cassa, ma una manifestazione che fa da volano all’economica locale, che permette di fare conoscere le nostre eccellenze, dai legumi alla ceramica. Ma la cosa più straordinaria è che è una manifestazione che si basa sul lavoro di centinaia di volontari, e di alcune associazioni che reggono sulle proprie spalle tutti gli oneri di Leguminaria. A loro va il mio ringraziamento più profondo – dice Carnevali – all’Uniauser del presidente Elio Cirioni, all’associazione I Legumi di Appignano di Giacomo Scattolini, a Musicarea di Luca Palazzesi, all’associazione Cacciatori di Alessandro Branchesi, Alta Pinus Cavalieri di Roberto Palazzesi, all’Anpi di Egidio Tavoloni. Senza tutte queste persone, che hanno lavorato fianco a fianco con me, Leguminaria non sarebbe stata possibile. Un plauso speciale va agli addetti e alle addette della cucina e della logistica, che hanno quest’anno hanno fatto un lavoro straordinario, senza risparmiarsi un attimo».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Osvaldo Messi, per il buon esito della manifestazione e per il successo di Convivium d’arte Ceramica, il concorso internazionale giunto ormai alla quarta edizione. «E’ ormai altissimo il livello della manifestazione, ottimo l’intrattenimento musicale, grande al qualità del cibo e la bellezza delle ceramiche esposte. Il mio ringraziamento va ancora una volta a tutte le associazioni che hanno reso possibile il successo di Leguminaria, e a tutti i cittadini che hanno collaborato con particolare riferimento alla Pro Loco di Mariella Carnevali».