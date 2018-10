CAMERINO - Dal 24 al 26 ottobre convegno con esperti e docenti di spicco per celebrare la ricorrenza dell'istituzione del corso di laurea

Il corso di laurea in Matematica dell’Università di Camerino festeggia i suoi primi cinquant’anni. Dal 24 al 26 ottobre infatti Unicam organizza il convegno “COMunicare la Matematica”, volto a celebrare i primi 50 anni del corso di laurea, istituito nell’anno accademico 1968-69. Tre giorni in cui non solo saranno ricordati i docenti che hanno dato vita al Corso e che con professionalità, impegno e dedizione lo hanno fatto crescere, fino a raggiungere la qualità che ormai da tempo lo caratterizza, ma saranno presenti anche studenti e laureati che racconteranno la loro esperienza universitaria in Unicam, nella Sezione di Matematica in particolare. Sarà anche una occasione importante per discutere, anche grazie alla presenza di esperti del settore, su come comunicare al meglio la matematica ad un pubblico più ampio possibile, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle scienze, per scoprire tutto il bello della ricerca scientifica. E’ prevista, tra gli altri, la partecipazione di esperti e docenti di spicco quali Michele Emmer dell’università La Sapienza di Roma, Marco Andreatta, presidente Muse- Museo delle Scienze di Trento, Gian Marco Todesco, informatico e divulgatore, Angelo Guerraggio dell’università Bocconi, Roberta Fulci giornalista di Radio3 Scienza, Stefano Pisani giornalista e autore umoristico.

Il programma completo è disponibile all’indirizzo http://convegni.unicam.it/comunicamat