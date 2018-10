TOLENTINO - Oltre 1.400 spettatori per le quattro date del musical “Big Fish”. La soddisfazione di Marconi: «E' un segnale di speranza, di rinascita». Partono le lezioni di formazione nell'ambito del bando Sipario Bis-Bis

Quattro date del musical “Big Fish” con un teatro Vaccaj sempre pieno in ogni ordine di posto hanno segnato l’avvio della stagione teatrale 2018/2019 insieme alle repliche speciali realizzate nell’ambito del progetto MarcheInVita, per oltre 1.400 spettatori provenienti da Tolentino, dai comuni limitrofi e da ogni parte d’Italia. Il teatro Vaccaj è tornato al suo massimo splendore con una partecipazione attenta ed emozionata del pubblico. «Tornare su questo palcoscenico è stata un’emozione indicibile – sono le parole di Saverio Marconi, direttore artistico di Compagnia della Rancia e regista di “Big Fish” – ma ancora di più lo è stato vedere negli occhi commossi degli spettatori e negli applausi la voglia di vivere il teatro. Famiglie con bambini, ragazzi, un pubblico che abbraccia tutte le età: è un segnale di speranza, di rinascita, di condivisione e di senso di comunità». Un dato inconfutabile, con gli abbonamenti andati esauriti in poche ore e i biglietti già venduti anche per gli spettacoli fuori abbonamento, che traccia un percorso luminoso per le attività culturali a Tolentino, tornato ad essere punto di riferimento per il territorio. «Vediamo fiorire concretamente il grande lavoro degli ultimi anni sul teatro Vaccaj con la nostra più ampia soddisfazione – commentano il sindaco Giuseppe Pezzanesi e l’assessore alla Cultura Alessia Pupo – Ringraziamo tutti coloro che con entusiasmo hanno dato vita a questa partecipazione straordinaria e chi ha realizzato questo musical, dietro le quinte e sul palcoscenico. Un teatro vivo e patrimonio della vittà è motivo di orgoglio e obiettivo da tenere sempre a mente».

Spenti i riflettori sul musical, gli spazi del teatro Vaccaj tornano immediatamente ad essere protagonisti con l’avvio del corso di formazione professionale gratuito per performer di musical theatre, per formare formare nuovi talenti nel campo del teatro musicale nella dimensione unica di Tolentino. Accreditata come ente di formazione alla Regione Marche, Compagnia della Rancia dà così il via a questo corso ad occupazione garantita, in risposta al bando emanato dall’ente regionale alla formazione di figure professionali nel settore dello spettacolo dal vivo denominato Sipario Bis-Bis, che vede Rancia in partenariato con alcune tra le più importanti istituzioni formative ed enti di produzione presenti sul territorio marchigiano; il corso prevede 600 ore complessive, destinatari sono 15 allievi e 3 uditori marchigiani o domiciliati nella Regione Marche, provenienti dal Veneto alla Sicilia passando per la Campania e l’Emilia Romagna, che approfondiranno con un taglio altamente professionalizzante e la possibilità di esperienze dirette in palcoscenico, recitazione, canto e danza, con 110 ore dedicate alle tecniche specifiche del teatro musicale. Il corso, inoltre, si svolgerà per le lezioni di danza anche al Politeama. I progetti formativi di Compagnia della Rancia, sempre nell’ambito del bando Sipario Bis-Bis, proseguono con l’annuncio del corso per esperto in marketing e comunicazione per lo spettacolo, che si terrà nei prossimi mesi sempre al Vaccaj. Tra gli argomenti principali del corso, il rapporto tra il marketing e la cultura, la gestione strategica delle imprese di performing arts e le strategie di marketing, le politiche di comunicazione e promozione per le performing arts. Il bando completo per le domande di selezione è disponibile sul sito www.compagniadellarancia.it