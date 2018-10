MACERATA - L’ateneo ha organizzato un workshop in collaborazione con la rivista scientifica Jlis.it per affrontare le principali tematiche legate al mondo digitale: appuntamento in programma per venerdì alle 14,30 al Polo Pantaleoni

La convergenza digitale non rappresenta solo un fenomeno meramente tecnologico, ma può essere concepita come un’occasione straordinaria per settori scientifici tradizionalmente distinti per condividere approcci ed esperienze, individuando soluzioni valide. Venerdì 19 ottobre alle 14,30, nel Polo Pantaleoni, si terrà il workshop “La sfida del digitale per archivi e biblioteche: prospettive di collaborazione”, frutto dell’accordo di collaborazione tra il Master in Formazione, Gestione e Conservazione di Archivi Digitali in ambito pubblico e privato dell’Università di Macerata e la rivista scientifica JLIS.it – Italian Journal of Archival, Library and Information Science, rivista accademica che copre la ricerca in biblioteca , archivio e scienza dell’informazione. I temi all’ordine del giorno saranno le opportunità e le problematiche poste dalle tecnologie digitali e dalla rete sulla catalogazione delle risorse bibliografiche, sulla conservazione a lungo termine degli archivi digitali e sulla circolazione e valutazione della produzione scientifica. Dopo una breve introduzione ai lavori di Pierlugi Feliciati di Unimc, sarà la volta di Stefano Pigliapoco, professore di Unimc, Mauro Guerrini, direttore di JLIS.it ed insegnante all’università di Firenze, e Andrea Marchitelli, coordinatore della redazione JLIS.it che esporranno le loro riflessioni riguardo al mondo digitale, aprendo, così, un dibattito con i presenti. Inoltre, martedì 30 ottobre, nell’Auditorium Antonianum di Roma, si svolgerà il workshop “Sistemi di conservazione digitale: esempi, applicazioni, prospettive”, che cercherà di introdurre una gamma di requisiti di cui si deve tenere conto nella progettazione e realizzazione dei sistemi di conservazione digitale a causa della fragilità intrinseca dei documenti informatici. L’obiettivo è approfondire le tematiche della conservazione a norma di documenti informatici e archivi digitali attraverso la presentazione pratica di sistemi e casi di studio. Stefano Pigliapoco dell’Università di Macerata coordinerà l’evento, in cui ci interverranno Gabriele Bezzi della ParER, Umberto Ferri della Medas Srl, Riccardo Righi di Cineca e Serena Carota di Marche DigiP. Sono previste una sessione mattutina alle ore 10 ed una pomeridiana alle 14:30.