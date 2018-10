CAMERINO - Giovedì la cerimonia per la consegna del premio al presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Accademico dei Lincei. Oggi Festa del dottorato

La School of Advanced Studies di Unicam conferirà giovedì al prof Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e al prof Savatore Settis, Accademico dei Lincei il Sas Distinguished Award 2017 per il loro contributo all’avanzamento della scienza e della società. L’incontro, che si terrà nella sala convegni del rettorato a partire dalle 10, si aprirà con il saluto del prorettore vicario Unicam Graziano Leoni e con l’intervento del direttore della School of Advanced Studies Roberto Ciccocioppo. Seguiranno poi gli interventi dei professori Doglioni e Settis. Nel corso dell’evento saranno consegnati anche i Sas 2017 Young Investigator Award a tre dottorandi dell’ateneo. Nella mattinata di oggi si è invece tenuta la Festa del dottorato di ricerca, l’annuale consegna dei diplomi ai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nello scorso anno accademico. Al saluto del rettore Claudio Pettinari e all’introduzione ai lavori del firettore della School of Advanced Studies prof Roberto Ciccocioppo, sono seguiti gli interventi dei ricercatori Unicam, appartenenti alle diverse aree della ricerca, che hanno condiviso la loro esperienza e fornito suggerimenti sulle opportunità di carriera al termine del percorso di dottorato: Martina Capriotti, Alessandra Renieri e Junbiao Wang. Al termine il rettore Pettinari insieme al direttore Ciccocioppo ed ai coordinatori dei curricula della School of Advanced Studies hanno consegnato ai partecipanti i diplomi di dottorato.