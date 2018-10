MACERATA - Due giorni di eventi al centro fiere di Villa Potenza il 13 e 14 ottobre. Free style motocross, maxi piste per inseguimenti, drifting, esibizioni di potenti fuoristrada, e il meglio delle auto sportive, di lusso e d’epoca

Lo “Show dei motori” debutta a Macerata con la prima edizione marchigiana. Due giorni di eventi (13 e 14 ottobre) al centro fiere di Villa Potenza. Spettacoli adrenalinici con free style motocross, maxi piste per inseguimenti, drifting e taxi drive, esibizioni di potenti fuoristrada 4×4, il meglio delle auto sportive, di lusso e d’epoca. Questo un assaggio di tutto quello che lo show dei motori offrirà al pubblico di Macerata nella sua prima edizione marchigiana. Dopo l’Umbria e la Toscana, l’evento dedicato al mondo delle due e quattro ruote si prepara a fare il suo debutto anche nelle Marche. Il format è sempre quello di successo che ha già attirato migliaia di visitatori nelle precedenti edizioni e che il titolo stesso annuncia: innanzitutto tanti spettacoli e per tutti i gusti, anche se non mancheranno gli stand dove le case automobilistiche e motociclistiche esporranno le loro ultime novità. All’interno dei padiglioni ci saranno anche il simulatore professionale di Formula 1, su cui sono già saliti i piloti Giancarlo Fisichella e Niccolò Antonelli, oggettistica ed esposizioni di sportcar, auto storiche e di lusso. Per tutti gli appassionati dell’elaborazione, Lo show dei motori ospiterà, inoltre, la settima tappa del Trofeo Master Cup, gara nazionale di tuning e car audio con categorie Ape, rombo, deejay, Spl e tuning. Ma il pezzo forte dell’evento sono gli show, a partire dal free style motocross, con il prestigioso team Daboot e i loro spericolati salti volanti. Nel circuito che verrà allestito all’esterno si alterneranno poi piloti provenienti da diverse parti d’Italia impegnati in esibizioni di drifting e acrobazie con auto, moto, quad e truck e si potrà assistere a stunt-show con il grande stuntman Franco Medici. In apposite aree aperte a tutti, il pubblico potrà salire a bordo dei taxi drive. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 10 anni d’età. Per informazioni: www.loshowdeimotori.it.