IL CAPOGRUPPO in Regione Sandro Zaffiri replica alle affermazioni del responsabile macro area Marche e Abruzzo, che veva provocato gli amministratori dicendo che dovrebbero essere i Comuni ad accorparsi

«Non condividiamo il progetto industriale della banca di Bergamo di diminuire i servizi sul territorio e le considerazioni del direttore Nunzio Tartaglia sono inaccettabili». Sono le parole di Sandro Zaffiri, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che replica alle affermazioni responsabile macro area Marche e Abruzzo di Ubi Banca. Dopo le chiusure degli sportelli di Fiuminata e Serrapetrona, infatti, Tartaglia aveva provocato gli amministratori dicendo che dovrebbero essere i Comuni ad accorparsi. «Dopo l’assorbimento degli sportelli di Banca Marche – continua Zaffiri – avvenuti dopo gli incresciosi fatti dell’istituto, ci si aspettava una banca più vicina al territorio e ai nostri piccoli, piccolissimi imprenditori. Ci si aspettava quindi un servizio diverso per le 150mila aziende marchigiane. Il gruppo consiliare della Lega Marche, auspica che nel più breve tempo possibile nasca un istituto bancario che svolga veramente un servizio più efficiente, indispensabile per l’economia marchigiana».