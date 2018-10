POTENZA PICENA - Incontro tra i titolari di Barracuda, Mosquito, Giri Beach e Giamirma, l'amministrazione e l'assessore regionale Sciapichetti: «Cercheremo di trovare una soluzione».

La mareggiata di fine estate ha eroso gran parte dell’arenile sud di Porto Potenza Picena mettendo in grande difficoltà gli stabilimenti balneari ricadenti nel tratto compreso tra il Lido Bello e il Belvedere Baden Powell. Si tratta degli chalet Barracuda, Mosquito, Giri Beach e Giamirma. L’amministrazione comunale ha voluto convocare una riunione speciale alla presenza dell’assessore regionale alla Difesa della costa e al territorio Angelo Sciapichetti.

All’incontro, che si è svolto proprio sulla terrazza del Belvedere sul mare, hanno preso parte, insieme a tutti i proprietari delle concessioni demaniali ricadenti sul territorio del Comune di Potenza Picena, il sindaco Noemi Tartabini, l’assessore ai Lavori pubblici Luisa Isidori ed il tecnico comunale Lanfranco Mattiacci unitamente ai dirigenti della Regione Marche del Dipartimento di difesa della costa, gli ingegneri Giorgio Filomena e Mario Smargiasso. «Si è voluto portare sul posto l’Assessore Regionale Sciapichetti, che ringrazio per la sua disponibilità, per vedere di persona la situazione di emergenza provocata dall’erosione marina nella zona sud di Porto Potenza Picena – ha detto il Sindaco Tartabini – la recente mareggiata, unita a quella di fine agosto, ha creato una situazione di estrema emergenza per almeno quattro stabilimenti balneari che rischiano la sopravvivenza della propria attività lavorativa». Proprio nei giorni scorsi è stato varato il nuovo piano regionale di difesa della costa. «All’interno delle pieghe del piano, insieme al Comune, cercheremo di trovare una soluzione in primis per le concessioni in emergenza – ha riferito l’Assessore Regionale Angelo Sciapichetti – e quindi cercheremo di intervenire sulle altre problematiche di erosione costiera nella zona centrale dell’arenile portopotentino».