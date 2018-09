TOLENTINO - Presentato il cartellone: spazio anche al cinema, alla musica classica e a esibizioni di varia natura. Si parte il 4 ottobre con Ares Tavolazzi, storico bassista degli Area. Il 7 iniziano il Master piano festival e il 5 nel grande schermo 2001 Odissea nello spazio. Il 21 novembre è atteso Moni Ovadia

di Marco Ribechi

Politeama, ogni giorno è uno spettacolo. Con questo claim riparte la seconda stagione del teatro di Tolentino dopo una annata segnata da costanti successi e spettacoli di primissimo livello.

Cinema, jazz, piano, musica classica, cabaret e spettacoli di varia natura si alterneranno per dare vita a una programmazione capace di stuzzicare tutti i tipi di palato. «Mia moglie Isabella fu la prima presidente – spiega il cavaliere Franco Moschini – se possiamo ripartire con una nuova stagione è grazie alla lungimiranza della famiglia Gabrielli senza la quale oggi Tolentino non ci sarebbe». La programmazione del Politeama quest’anno avverrà in collaborazione con il Comune e il teatro Vaccaj recentemente riaperto (leggi l’articolo) proprio per evitare di sovrapporre gli eventi e per offrire una più ampia scelta agli spettatori. «Il rilancio del tessuto sociale passa anche tramite la cultura e il divertimento – spiega il sindaco Giuseppe Pezzanesi – Il Politeama è stata la prima pietra della ripartenza nonostante la ricostruzione tardi ancora ad arrivare. Ringrazio il cavalier Moschini e tutti quelli che mettono il cuore per la città, guai a chi mi tocca il Politeama».

Dopo la stagione del 2017 che ha visto oltre 10mila presenze in sala si ripartirà il 4 ottobre con il jazz e con il concerto di Ares Tavolazzi, lo storico bassista degli Area. «Saranno sei gli appuntamenti realizzati in collaborazione con l’associazione Tolentino Jazz – spiega Giorgio Cacchiarelli – tra cui due band americane e un pianista famosissimo. L’idea è di alzare ulteriormente l’asticella e offrire una stagione veramente di primo livello». Dopo il concerto di Ares Tavolazzi Trio del 4 ottobre sarà la volta di Scott Hamilton Quartet il 25 ottobre, Danny Grisset Trio l’8 novembre, Eleonora Bianchini Quartet il 29 novembre, Amina Figarova Sextet il 6 dicembre (artista dell’Azerbaigian) e POIèIN Hersch Project il 13 dicembre.

Il 7 ottobre inizierà anche il Master Piano Festival: «L’idea è quella di creare una sala concerti come quelle delle grandi capitali europee – spiega il maestro Cinzia Pennesi – dove gli spettatori possono godere di buona musica e il concerto è un motivo di prestigio per l’artista. Abbiamo cercato di puntare sui giovani e giovanissimi perché questa è la tradizione del Politeama come ricorda anche il concerto di Gino Brandi che si esibì qui a soli 7 anni». Così il 7 ottobre si esibirà Cristiana Pegoraro con un repertorio rossiniano, l’11 novembre Giulia Loperfido, il 2 dicembre Fabrizio Ottaviucci, il 20 gennaio Caterina Scotti, il 17 febbraio Michele Garzo, il 17 marzo Cinzia Pennesi e l’Ensemble di archi dell’accademia della Libellula e infine il 14 aprile Lorenzo Di Bella. Ogni concerto sarà seguito da un momento enogastronomico.

Per la formula cabaret più aperitivo ad aprire la stagione sarà Piero Massimo Macchini insieme a Michele Gallucci che saranno in scena il 3 novembre. «Abbiamo scelto comici dal profilo elevato – spiega il direttore artistico Massimo Zenobi – questo è il profilo del Politeama, non vogliamo chi fa ridere solo con le parolacce». Il 17 novembre sarà la volta di Andrea Perroni, il 15 dicembre Marco Capretti, il 26 gennaio Ketty Roselli, il 9 febbraio Davide D’Urso, il 23 febbraio Pablo e Pedro e infine il 23 marzo Pezzi di Nerd. Quest’anno l’apericena sarà facoltativo. Spazio anche alla rassegna di Marche InVita che insieme all’associazione Appassionata porterà sul palco residenze artistiche e concerti. «La collaborazione è nata molto spontaneamente – spiega Andrea Trettaccone – per portare positività in spazi nuovi. Infatti l’idea è quella di realizzare gli spettacoli nei luoghi del sisma. Da un lato ci saranno le produzioni Marche Concerti che realizzeranno qui delle prove aperte e dall’altra il calendario di Appassionata». Il 21 novembre aprirà un grande nome, Moni Ovadia insieme a Mach Esemble, il 13 gennaio il Quartetto Werther, il 3 febbraio Francesca Bonaita e Andrea Rebaudengo, l’11 marzo Le avventure di Pinocchio di Luci Ronchetti (residenza artistica insieme allo spettacolo di Ovadia, entrambi saranno poi realizzati al Lauro Rossi di Macerata) il 2 aprile Clara Galante e Recitarcantando e infine il 28 aprile Duo Suyeong Kang e Paolo Bonomini.

Infine il cinema con due appuntamenti fissi a settimana ogni mercoledì e venerdì. «Continua la collaborazione con la cineteca di Bologna – spiega Cristiano Sancricca in rappresentanza delle Officine Mattòli – I nostri incontri prevedono anche un mix di cinema e musica live, discorsi tematici per approfondire la conoscenza del cinema e dei film». Il 5 ottobre sarà proiettato il capolavoro di Kubrick 2001 Odissea nello spazio, il 17 ottobre Toro Scatenato, il 19 ottobre La strada di Samouni, il 24 e 26 ottobre Unsane, il 7 novembre Il Settimo Sigillo. Le altre date sono ancora da definire ma ci saranno anche capolavori di Truffaut, Hitchcock, Billy Wilder e De Sica. Il già ricco programma del Politeama si andrà definendo anche nei prossimi mesi, tra gli appuntamenti il gosper del 26 dicembre e il concerto del 30 marzo di musica olistica di Andrea Boni. Nella seconda parte di stagione il Politeama proporrà nuovi appuntamenti con le letture teatrali interpretate da grandi attori del panorama nazionale e una rassegna organizzata dal Comune di Tolentino intitolata Talenti Nati. Infine da sottolineare che la caffetteria resterà sempre aperta escluso il lunedì e potrà essere utilizzata sia come luogo di studio e incontro sia per gli eventi gratuiti dell’Unitre con musica, poesia e letteratura. Infine la novità per la biglietteria: i tradizionali abbonamenti saranno sostituiti da una carta prepagata chiamata Friend Card che permetteà a chi la possiede di acquistare gli ingressi a prezzo scontato. «E’ una sorta di abbonamento libero – conclude Zenobi – che permette anche di acquistare due biglietti risultando molto vantaggiosa e trasversale a tutte le rassegne proposte, in questo modo si potranno scegliere gli eventi che si preferiscono senza essere vincolati a un pagamento anticipato».