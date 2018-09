IN AULA - La donna doveva rispondere di esercizio abusivo della professione e di truffa verso due clienti. Oggi è stata prosciolta al tribunale di Macerata perché incapace di stare a processo. Le denunce erano tutte state ritirate

Finita sotto accusa perché si sarebbe spacciata per avvocato, oggi una 69enne che vive a Civitanova è stata assolta al tribunale di Macerata. Al processo erano stati uniti due distinti procedimenti che si erano aperti sempre per truffa e per esercizio abusivo della professione di avvocato. In un caso avrebbe ottenuto 2.500 euro di anticipo da una donna che si era rivolta a lei tramite il sito www.studiolegalelaw.net per essere assistita per una presunta vicenda di responsabilità medica di cui la donna sarebbe stata vittima. Secondo l’accusa la 69enne, Anna Teresa Paciotti, si sarebbe fatta pubblicità sul sito in cui forniva la descrizione dei servizi legali offerti e sul quale si sarebbe spacciata per avvocato.

Paciotti, difesa dall’avvocato Massimiliano Wolf, aveva sempre sostenuto di non essersi finta avvocato ma di aver sempre detto che era una giornalista. La seconda vicenda (entrambe risalgono al 2012) riguarda un uomo che, sempre tramite il sito, aveva contattato Paciotti per chiedere assistenza per un ricorso al Tar Marche. L’uomo avrebbe versato, come anticipo, mille euro. Il difensore dell’imputata nelle scorse udienze aveva chiesto una perizia psichiatrica sulla capacità della sua assistita di stare a processo. Dalla consulenza è emerso che la donna è incapace di stare a processo. In base aa questo oggi Paciotti è stata assolta dal giudice Daniela Bellesi del tribunale di Macerata. Il suo legale ha chiarito che, comunque, la difesa avrebbe cercato di ottenere un’assoluzione nel merito anche perché le denunce erano state ritirate, senza risarcimento. Inoltre secondo la difesa non è provato che vi sia stato un esercizio abusivo della professione.