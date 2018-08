LORO PICENO - L’artista Luca Agnani ha dato vita alla statua, alta 4 metri e mezzo. Prossimi appuntamenti della rassegna a Serra de’ Conti (25 agosto) e Belforte (1 settembre)

Sulle note della Traviata (“Libiamo ne’ lieti calici”), il videomapping di Luca Agnani dà vita ad Enolo che si staglia, coi suoi quattro metri e mezzo di altezza, fra le mura antiche di Loro Piceno e le creste dei Sibillini. Questa la magia che ha affascinato il pubblico del 47esimo Festival del vino cotto. «La luce nell’arte è la prima questione che abbiamo voluto indagare – spiega David Miliozzi direttore artistico di MI_MarcheIperespressioniste –, perché è elemento archetipico, primordiale, qualcosa di cui l’uomo ha sempre avuto bisogno e del quale è andato alla ricerca fin dalla notte dei tempi, anche e soprattutto attraverso l’arte. Nel solco del percorso millenario che dalla luminosità divina dell’arte bizantina passando per i chiaroscuro di Caravaggio giunge fino all’arte contemporanea, lavoriamo affinché il nostro territorio possa farsi interprete di significati artistici nuovi e di qualità in luoghi affascinanti ed evocativi come quello di ieri sera». Soddisfazione degli organizzatori per il primo dei sei appuntamenti di MI, realizzato grazie al sostegno di Regione, Rete museale dei Sibillini, “La Sibilla e i nuovi visionari” Festival del pensiero contemporaneo, Unione Montana dei Monti Azzurri, Comune di Loro Piceno, Arci Marche e Sibillini Festival Live. Uno speciale ringraziamento a Giancarlo Cossiri, proprietario della scultura Enolo. Da Loro Piceno MI prosegue a Serra de’ Conti, dove la rassegna prodotta dall’associazione musicale Appassionata farà la propria incursione sabato 25 agosto, all’interno di “Ospite: Festa dell’Ospitalità”. Obiettivo dichiarato è la creazione di nuovi e poetici mondi attraverso le suggestioni che derivano dall’ibridazione di linguaggi artistici come il teatro, la fumettistica e la scenografia. MI tornerà nel maceratese: sabato 1 settembre a Belforte con la performance dei maestri dell’arte figurativa Silvio Craia e Rodolfo Craia, e il djset di Discodella. Il calendario completo degli appuntamenti di MI, che sono gratuiti e aperti al pubblico, è disponibile su www.appassionataonline.it, e sulla pagina Facebook “Iperespressionismo”.

(Foto di Roberto Nigi)