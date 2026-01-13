Una Chiara Biondi sempre più “dentro” Forza Italia. Dopo aver lasciato la Lega lo scorso luglio per entrare nel partito dei berlusconiani, ora l’ex assessora regionale fabrianese diventa referente regionale per la campagna referendaria di Forza Italia per il SÌ alla separazione delle carriere dei magistrati.

«La separazione delle carriere è una riforma che Forza Italia sostiene con coerenza e determinazione da oltre 30 anni. È una battaglia storica, indicata dal segretario nazionale Antonio Tajani come una riforma trasversale, che non deve avere colori politici ma rappresentare un passo di civiltà giuridica e sociale – dice il coordinatore regionale del partito Francesco Battistoni – a pochi mesi dal referendum confermativo questa iniziativa si pone a supporto dei cittadini affinché vengano informati correttamente sui principi contenuti nella riforma che, lo ricordiamo, mira a garantire pienamente l’articolo 111 della Costituzione e a rafforzare il principio del giudice terzo e imparziale».

Le prime cinque tappe a supporto della campagna referendaria si svolgeranno il 17 gennaio a Fermo e Pesaro Urbino, il 23 gennaio ad Ascoli Piceno e Macerata e il 29 gennaio ad Ancona. «Desidero innanzitutto ringraziare Tajani e Battistoni per la fiducia e la stima che mi hanno accordato con questa nomina – ha dichiarato Biondi – accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità, consapevole dell’importanza di un tema così rilevante per i cittadini marchigiani e per il futuro della nostra giustizia. Il mio impegno sarà quello di coordinare una campagna informativa chiara e capillare, coinvolgendo i cittadini e spiegando con concretezza come la riforma rafforzi la credibilità delle istituzioni e migliori il funzionamento del sistema giudiziario. Ritengo fondamentale che la popolazione comprenda la portata di questa scelta costituzionale, che non è contro qualcuno, ma a favore di un principio di equità e trasparenza».