Nuovi marciapiedi in arrivo in via Zara. Il comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale in vista dei lavori al via la prossima settimana e che andranno avanti per due mesi.

Il provvedimento prevede, dal 12 gennaio al 12 marzo, in via Zara (tratto compreso tra viale Giacomo Leopardi e via Armaroli) divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, eccetto veicoli della ditta incaricata di effettuare i lavori e istituzione del limite massimo di velocità di 30 chilometri orari; in viale Giacomo Leopardi (tratto adiacente alla fermata bus) divieto di sosta con rimozione coatta in prossimità degli stalli di sosta, eccetto veicoli della ditta incaricata di effettuare i lavori per sei posti auto.