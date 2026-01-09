Nuovi marciapiedi in via Zara:
due mesi di lavori
MACERATA - Il cantiere parte lunedì e andrà avanti fino al 12 marzo: scattano i divieti
Nuovi marciapiedi in arrivo in via Zara. Il comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale in vista dei lavori al via la prossima settimana e che andranno avanti per due mesi.
Il provvedimento prevede, dal 12 gennaio al 12 marzo, in via Zara (tratto compreso tra viale Giacomo Leopardi e via Armaroli) divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, eccetto veicoli della ditta incaricata di effettuare i lavori e istituzione del limite massimo di velocità di 30 chilometri orari; in viale Giacomo Leopardi (tratto adiacente alla fermata bus) divieto di sosta con rimozione coatta in prossimità degli stalli di sosta, eccetto veicoli della ditta incaricata di effettuare i lavori per sei posti auto.