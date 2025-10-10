Cocaina e marijuana in casa,
trovata anche una scure:
21enne arrestato

MACERATA - I controlli della Guardia di finanza. Durante la perquisizione a casa rinvenuto anche un bilancino di precisione e un coltello pieghevole. Il giovane è ai domiciliari in attesa della convalida

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di Alessandro Luzi

Aveva in casa marijuana, cocaina e una scure: arrestato un 21enne. I controlli sono stati svolti ieri sera dalla Guardia di finanza di Macerata.

Erano da poco passate le 20,30 quando il giovane, romeno, è stato fermato dalle fiamme gialle mentre usciva di casa a Macerata.

Dopo una verifica all’auto del 21enne, i finanzieri hanno deciso di proseguire i controlli a casa del giovane. Lì hanno trovato circa 700 grammi di marijuana e 130 grammi di cocaina.

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Una scure (o accetta)

Durante la perquisizione dell’abitazione le fiamme gialle hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione, un coltello pieghevole e una scure.

Il 21enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga e ora si trova ai domiciliari. E’ stato avvisato il pm di turno Enrico Riccioni. Il giovane, difeso dall’avvocato Giancarlo Giulianelli, è in attesa della convalida che si svolgerà al tribunale di Macerata.

 


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