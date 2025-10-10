Cocaina e marijuana in casa,
trovata anche una scure:
21enne arrestato
MACERATA - I controlli della Guardia di finanza. Durante la perquisizione a casa rinvenuto anche un bilancino di precisione e un coltello pieghevole. Il giovane è ai domiciliari in attesa della convalida
di Alessandro Luzi
Aveva in casa marijuana, cocaina e una scure: arrestato un 21enne. I controlli sono stati svolti ieri sera dalla Guardia di finanza di Macerata.
Erano da poco passate le 20,30 quando il giovane, romeno, è stato fermato dalle fiamme gialle mentre usciva di casa a Macerata.
Dopo una verifica all’auto del 21enne, i finanzieri hanno deciso di proseguire i controlli a casa del giovane. Lì hanno trovato circa 700 grammi di marijuana e 130 grammi di cocaina.
Durante la perquisizione dell’abitazione le fiamme gialle hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione, un coltello pieghevole e una scure.
Il 21enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga e ora si trova ai domiciliari. E’ stato avvisato il pm di turno Enrico Riccioni. Il giovane, difeso dall’avvocato Giancarlo Giulianelli, è in attesa della convalida che si svolgerà al tribunale di Macerata.
stavo pensando a tutti quegli spacciatori, ladri ecc ecc che in passato appena arrestati dopo la convalida andavano subito in galera dove avvenivano le peggio cose dagli altri detenuti e non a casetta sotto al piumone insieme alla moglie, forse non erano nati nell’epoca “giusta” del politically correct.
Intanto, come al solito, per conoscere la nazionalità del reo, bisogna leggere la notizia. Poi non capisco perché, droga a parte, siano importanti un coltello e un’ascia, che tantissimi di noi hanno in casa, quest’ultima a me serve per spaccare la legna del camino.