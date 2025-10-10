Dà in escandescenze e ferisce due poliziotti:
27enne in manette

MACERATA - Arrestato Cristian Musatau che dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. E' stato denunciato per il danneggiamento del finestrino di una volante. Domani la direttissima

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polizia-archivio-arkiv-nottedi Alessandro Luzi

Dà in escandescenze fuori da un locale, arrivano gli agenti e li aggredisce con spinte e pugni: arrestato un 27enne. A finire in manette Cristian Musatau, moldavo e residente a Morrovalle.

Ieri sera il giovane si trovava davanti un locale a Piediripa, a Macerata. Ad un tratto ha dato in escandescenza e ha iniziato a urlare. Così sul posto è arrivata la polizia che è intervenuta per calmare il 27enne. Alla vista degli agenti il giovane ha inveito contro di loro dicendo cose come «vi ammazzo» per poi dare loro spinte e pugni.

Intanto gli agenti sono riusciti a immobilizzare il 27enne e farlo salire nella volante. Lì il giovane ha preso a calci e pugni anche l’auto e un colpo ha danneggiato il vetro del finestrino sinistro.

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Merys Teodori

Nella colluttazione con il 27enne due poliziotti sono rimasti feriti. Uno di loro ha riportato 10 giorni di prognosi, l’altro 5.

Il giovane è stato arrestato e portato in questura, dove si trova attualmente in attesa della direttissima che si svolgerà domani al tribunale di Macerata davanti al giudice Andrea Belli. Intanto è stato avvisato il pm di turno Enrico Riccioni.

Il 27enne, difeso dall’avvocato Merys Teodori, deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. E’ stato denunciato per il danneggiamento dell’auto.


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