di Alessandro Luzi

Dà in escandescenze fuori da un locale, arrivano gli agenti e li aggredisce con spinte e pugni: arrestato un 27enne. A finire in manette Cristian Musatau, moldavo e residente a Morrovalle.

Ieri sera il giovane si trovava davanti un locale a Piediripa, a Macerata. Ad un tratto ha dato in escandescenza e ha iniziato a urlare. Così sul posto è arrivata la polizia che è intervenuta per calmare il 27enne. Alla vista degli agenti il giovane ha inveito contro di loro dicendo cose come «vi ammazzo» per poi dare loro spinte e pugni.

Intanto gli agenti sono riusciti a immobilizzare il 27enne e farlo salire nella volante. Lì il giovane ha preso a calci e pugni anche l’auto e un colpo ha danneggiato il vetro del finestrino sinistro.

Nella colluttazione con il 27enne due poliziotti sono rimasti feriti. Uno di loro ha riportato 10 giorni di prognosi, l’altro 5.

Il giovane è stato arrestato e portato in questura, dove si trova attualmente in attesa della direttissima che si svolgerà domani al tribunale di Macerata davanti al giudice Andrea Belli. Intanto è stato avvisato il pm di turno Enrico Riccioni.

Il 27enne, difeso dall’avvocato Merys Teodori, deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. E’ stato denunciato per il danneggiamento dell’auto.