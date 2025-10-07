Premiati i super donatori Avis

Premiati i donatori di sangue, alla cerimonia dell’Avis di Macerata presenti circa 350 persone. Si è trattato della seconda parte della festa per i 75 anni di fondazione dell’associazione, di fatto quella più formale dopo lo show andato in scena allo Sferisterio con le battute di Max Giusti.

Sono stati premiati i volontari che rientrano nelle categorie oro, rubino e smeraldo, persone con almeno 120 donazioni effettuate. Insigniti delle benemerenze, con spilla in oro e diamante, Elisabetta Marcolini, Tiziano Carducci, Roberto Ciccarelli e Aldo Lasorsa.

Per tutti e quattro anche il titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica.

Applauditissimo infine Alessandro Urbani, il recordman dell’Avis comunale di Macerata che, a 67 anni, è arrivato addirittura a 190 donazioni.

Alla cerimonia tenutasi al Centro Fiere di Villa Potenza erano presenti delegazioni delle altre sezioni dell’Avis, sia della provincia che fuori. Inoltre sono intervenute autorità di spicco dell’associazione volontari italiani del sangue, in particolare i consiglieri nazionali Maria Letizia Gianuario e Massimo Lauri, più il presidente dell’Avis regionale Daniele Ragnetti e il presidente del Csv Marche Paolo Gobbi.