Affido familiare, se ne parla in un convegno a Civitanova. Il Comune organizza giovedì alle 21,15 in sala consiliare un appuntamento gratuito, aperto a tutti sul tema: “Accoglienza un bene per tutti”.

Molti saranno gli spunti di riflessione teorica e pratica durante la serata, a partire dall’intervento di Marco Giordano, direttore scientifico del Centro studi affido cui seguirà la relazione di Massimo Orselli, presidente dell’associazione Famiglie per l’accoglienza. Non mancheranno le testimonianze dirette di famiglie accoglienti e dei referenti dell’associazione Movimento per la vita e associazione Famiglia nuova.

Ad aprire l’assessora Barbara Capponi. «Prosegue concretamente il lavoro dell’Assessorato per la costruzione di una comunità più coesa e più formata, in un cambio di passo che si apre all’altro e lo valorizza sempre maggiormente come risorsa per tutti – ha detto Capponi – l’accoglienza può essere rivista culturalmente come una forma possibile anche per chi non ha modo di aprire le porte di casa propria, ma è comunque sempre in grado di aprire mente e cuore ad una mentalità che riconosca l’irripetibilità dell’altro e la potenza dei piccoli gesti. È per questo che invitiamo con calore tutte le categorie e tutta la cittadinanza questo incontro molto importante per tutti noi».