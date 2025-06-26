La “nonna” di Matelica compie 102 anni
COMPLEANNO da ricordare per Ida Montanari, circondata dall'affetto dei figli e del sindaco Dennis Cingolani
Una grande festa si è tenuta oggi per i 102 anni della matelicese Ida Montanari, affiancata dai figli Luciano e Giuliana. Il sindaco Denis Cingolani ha portato i migliori auguri da parte dell’amministrazione comunale e ha consegnato un mazzo di fiori alla centenaria.
«Tantissimi auguri ad Ida per questo brillante traguardo raggiunto. È una signora ancora molto attiva, in salute, le auguriamo quindi tanti altri compleanni da festeggiare insieme».