La “nonna” di Matelica compie 102 anni

Una grande festa si è tenuta oggi per i 102 anni della matelicese Ida Montanari, affiancata dai figli Luciano e Giuliana. Il sindaco Denis Cingolani ha portato i migliori auguri da parte dell’amministrazione comunale e ha consegnato un mazzo di fiori alla centenaria.

«Tantissimi auguri ad Ida per questo brillante traguardo raggiunto. È una signora ancora molto attiva, in salute, le auguriamo quindi tanti altri compleanni da festeggiare insieme».