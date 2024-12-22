di Mauro Giustozzi

Lube più forte delle assenze che si conferma imbattibile all’Eurosuole Forum anche all’inizio del girone di ritorno. Buon segnale anche in vista del quarto di finale di Coppa Italia tra una settimana sempre contro l’Allianz.

Priva di tre pilastri della rosa e con poche possibilità di cambio la squadra di Medei ha sciorinato una prestazione eccellente a muro ed anche un servizio che ha provocato tanti problemi a Milano non pervenuta nei primi due set.

Solo nel terzo Porro e compagni hanno avuto una reazione nel finale, stroncata però dai muri cucinieri e dalla voglia di chiudere in tre set la gara, rispondendo alle dirette concorrenti dell’alta classifica.

Oltre a Loeppky (mvp e miglior marcatore di Civitanova) da segnalare le buone prestazioni di un continuo Gargiulo di un Lagumdzija esplosivo al servizio nei primi due parziali e anche di un Boninfante gran muratore (4 blocchi vincenti) e un Podrascanin la cui esperienza è uscita fuori nelle fasi delicate della gara.

Tra gli ospiti il risveglio nel terzo timbrato da Porro e Reggers (top scorer) non ha fruttato granchè ad una Milano molto deludente, discontinua, che non ha approfittato delle assenze in casa Lube.

Reduce dal doppio impegno internazionale, il Mondiale per Club andato male e la Challenge Cup con la qualificazione invece ai quarti di finale del torneo la Lube si rituffa nel campionato italiano con un trittico di sfide molto impegnative che chiuderà il 2024: il doppio confronto contro Milano (campionato e Coppa Italia) intramezzato dalla trasferta di Monza il giorno di Santo Stefano.

La squadra di Medei, imbattuta in casa, ha necessità di tornare a riprendere il ritmo campionato e fare punti contro quell’Allianz che all’andata battè con un netto 3-0 i cucinieri. Una sfida con tanti ex in campo e che nel passato è stata sempre fonte di grande rivalità, per di più ora che le due squadre si affronteranno in appena sette giorni due volte.

In tribuna presente Herpe il giocatore Lube che segnò l’ultimo punto a Pesaro nella finale del primo scudetto vinto contro Treviso. In tribuna a fianco del patron Fabio Giulianelli il direttore tecnico della Lube Academy di calcio Federico Giunti.

Civitanova per l’occasione deve rinunciare agli influenzati Nikolov e Dirlic, con Chinenyeze pure lui non al meglio per un sestetto che ne risente con pochi cambi a disposizione.

Medei che schiera quindi la diagonale Boninfante-Lagumdzija, Gargiulo e Podrascanin al centro, Loeppky- Bottolo schiacciatori e Balaso libero. Milano ha il solo Stanforlini non utilizzabile (con Piano che indossa la maglia del secondo libero) e manda in campo la squadra-tipo con Porro-Reggers, Caneschi-Schnitzer centrali, Louati- Kaziyski martelli e Catania libero.

Partenza con il servizio a tutto braccio di Lakumdzija che manda ko la ricezione lombarda e firma il 6-1. Piazza chiama un time out per scuotere i suoi ma Civitanova continua ad essere molto efficace anche a muro. Allianz che sbaglia tanto in attacco e non da continuità al proprio gioco, così per Civitanova è facile galleggiare su un rassicurante vantaggio (14-8) in questo primo parziale dove Milano ha un sussulto con un break (3-7) che riavvicina gli avversari prima che Civitanova riprenda il comando delle operazione chiuda il primo set.

Nel secondo gara più equilibrata, col punto a punto protagonista. Una palla miracolosa salvata da Balaso e due errori di Milano consentono un allungo ai biancorossi (13-9): Piazza tira fuori Kaziyski per Gardini: più ordinato il gioco Lube mentre i lombardi commettono troppi errori che facilitano gli avversari. Così anche questo secondo parziale resta in controllo dei cucinieri che lo vanno a chiudere con il solito Lagumdzija.

Terzo set ed ultima chiamata per l’Allianz se vuole allungare la partita davanti al gruppetto di tifosi sceso dalla Lombardia ed incredulo per la prova sottotono dei ragazzi di Piazza. Che, come nei set precedenti, partono subito sotto con la ricezione in tilt e Civitanova che prova la fuga (6-2). Stavolta però l’Allianz ha una reazione d’orgoglio che la riporta dentro la gara prima che i muri di Gargiulo e il turno al servizio di Bottolo ricaccino indietro i ragazzi di Piazza.

Set finalmente combattuto dopo i primi due in controllo dei marchigiani. Due errori di Milano aprono la strada del successo alla Lube: il turno al servizio di Porro rianima gli ospiti che annullano il gap e regalano il primo vantaggio della gara all’Allianz (21-22). Reagisce Civitanova con i muri di Podrascanin e Leoppky che non lasciano scampo ad una Milano risvegliatasi troppo tardi per recuperare una gara oramai incanalata sulla sponda marchigiana.

Il tabellino:

CIVITANOVA – MILANO 3-0 (25-18, 25-20, 25-23)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 4, Bottolo 9, Gargiulo 6, Lagumdzija 13, Loeppky 14, Podrascanin 7; Balaso (L), Khanzadeh, Orduna, Bisotto. NE.: Chinenyeze, Tenorio. All. Medei.

ALLIANZ MILANO: Louati 3, Schnitzer 4, Reggers 18, Kaziyski 5, Caneschi 5, Porro 3; Catania (L), Barotto, Larizza 1, Zonta, Gardini 1, Otsuka 1. NE.: Larizza, Piano (L). All. Piazza.

ARBITRI: Verrascina e Cesare.

NOTE: spettatori 2091, incasso di 18324 euro. Durata set: 28’, 27’, 28’ totale 83’. Civitanova: battute sbagliate 14, vincenti 5, muri 12, errori 20. Milano: bs. 13, v. 6, m. 2, e. 22.

(foto Spalvieri)