Reduce dal Mondiale per club brasiliano, la Lube si rituffa in Challenge Cup tra le mura amiche per il ritorno degli ottavi.

Domani, giovedì 19 dicembre (alle 20,30 con diretta Radio Arancia), gli uomini di Giampaolo Medei, forti del tre a zero corsaro dell’andata, cercheranno il pass per i quarti all’Eurosuole Forum contro i serbi del Karadjordje Topola, team che ha appena ingaggiato l’opposto montenegrino Milutin Pavicevic (nei quarti Civitanova incontrerebbe la formazione olandese del Nova Tech Lycurgus Groningen).

In fase di ripresa dopo la giornata di viaggio affrontata per tornare da Uberlandia e intenti a smaltire gli effetti del jet leg, capitan Fabio Balaso e compagni vogliono mettere in archivio senza sbavature anche la sfida di ritorno per poi pensare al confronto interno di campionato in programma domenica 22 dicembre (alle 18) con l’Allianz Milano.

In SuperLega Credem Banca Civitanova ha chiuso il girone di andata al terzo posto e sfiderà Milano nella gara secca dei quarti di Coppa Italia in programma domenica 29 dicembre (alle 18). Dopo il primo turno di ritorno, orfano di Civitanova e Trento (impegnate nella rassegna iridata) la Lube è stata agganciata da Piacenza, che però ha una gara giocata in più.

Le parole del centrale Giovanni Gargiulo: «Vogliamo tornare a esprimerci come sappiamo perché al Mondiale per Club non siamo riusciti a proporre il nostro vero gioco e il ritorno di Challenge Cup ci dà l’opportunità di voltare pagina. Nella sfida di ritorno contro il Topola ci basterà vincere due set per il passaggio del turno, ma la nostra intenzione non è quella di fare calcoli, vogliamo spingere fin dal primo pallone e vincere per arrivare pronti all’appuntamento di domenica in campionato contro Milano. Insomma, in coppa dovremo tenere alta l’asticella del gioco senza, il faccia a faccia per il Karadjordje sarà decisivo per ritrovare il giusto ritmo partita e prolungare la striscia positiva all’Eurosuole Forum».