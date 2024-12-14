Incidente lungo la superstrada, due veicoli coinvolti uno si è rovesciato su una fiancata. E’ successo in direzione mare tra gli svincoli di Tolentino zona industriale e Pollenza intorno alle 20,40 di oggi.

Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza il tratto di strada è stato chiuso (riaperto verso le 21,45). Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia stradale di Civitanova. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Due le persone ferite che sono state portate in ospedale, le loro condizioni non sono gravi.

