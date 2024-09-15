Il Tolentino regala a mister Passarini
tre punti in trasferta per il compleanno.
Montefano vince contro l’ex Mariani
ECCELLENZA - Un bolide del cremisi Moscati al 7' del primo tempo stende il K-Sport Montecchio Gallo dell'ex allenatore della Rata Beppe Magi. Il viola Rombini piega l'Urbino guidato dal trainer dello scorso campionato e lancia i suoi a punteggio pieno insieme a Matelica e Maceratese
Montefano e Tolentino vincono di misura (1-0) nella seconda giornata d’Eccellenza. Entrambe segnano i gol partita al settimo minuto: il viola Rombini al 7′ della ripresa (al Dell’Immacolata contro l’Urbino dell’ex Nico Mariani), mentre il cremisi Moscati al 7′ del primo tempo (a Montecchio nella tana del K-Sport dell’ex Rata Beppe Magi).
Il Montefano replica dunque il successo per 1 a 0 di domenica scorso proprio ai danni del Tolentino ed è a punteggio pieno al pari di Maceratese (leggi l’articolo) e Matelica (leggi l’articolo). Domenica prossima altro impegno casalingo per i ragazzi di Manisera, che riceveranno la visita del Fabriano Cerreto.
Il Tolentino invece trova la prima gioia in campionato e regala una bella festa a mister Paolo Passarini nel giorno del suo 47esimo compleanno. Merito del bolide sul primo palo calciato dal giovane Moscati, servito da Pesaresi in avvio di gara. Poi, decisiva la parata di Bucosse sull’altro ex Maceratese Perri, lanciato in porta. Partita equilibrata. Gli ospiti sfiorano il raddoppio nella ripresa con Lovotti e Barilaro. Domenica prossima al Della Vittoria arriva l’Osimana (oggi 1-1 con la Sangiustese).
La cronaca di Montefano – Urbino. La prima occasione del match (2′) capita all’Urbino ma Tamagnini manda sull’esterno della rete. Il Montefano risponde dopo un quarto d’ora: Scocco allarga per Papa, il quale a sua volta serve Pincini che spara addosso ad Alessandroni, un difensore si immola e respinge il successivo tiro di Sindic. Il primo tempo scorre via senza particolari sussulti, fino al 45′ quando si rinnova l’“asse” Sindic – Pincini, con quest’ultimo che incorna sopra la traversa. Ad inizio ripresa (5′) fuori misura anche il colpo di testa di Papa, ancora una volta servito da Sindic.
È il preludio al gol del Montefano, che arriva due minuti più tardi. Alessandroni devia in corner il destro a giro di Rombini, dall’angolo del solito Sindic ecco l’incornata vincente di Rombini che vale l’1 a 0. I viola di Manisera proseguono il forcing e al 16′ Scocco lascia partire un sinistro che termina a lato. Poi esce fuori l’Urbino. Al 25′ Bardeggia prova la botta, neutralizzata in due tempi Strappini, mentre al 27′ il mancino di Bortoletti non trova di un soffio lo specchio. In pieno recupero il Montefano sfiora il gol in contropiede, out la conclusione di Sindic.
Il tabellino di Montefano – Urbino 1-0:
MONTEFANO (4-3-1-2): Strappini; Calamita, Di Lallo, Postacchini, Martedì; Sindic, Gabrielli, Pincini (80’ Guzzini); Scocco; Rombini (72’ Bonacci), Papa (87’ Luciani). A disp.: Monina, Topa, D’Auria, Giampaolini, Nardacchione, Monachesi. All.: Manisera.
URBINO (4-3-1-2): Alessandroni; Nisi (55’ Montesi), Giovane, Bellucci, Tamagnini; Zancocchia (86’ Sartori), Dalla Bona, Cusimano; Arcangeli (77’ Sergiacomo); Boccioletti (77’ Pierpaoli), Bardeggia. A disp.: Porcellini, Mari, Osmani, Santi, Mea. All.: Mariani.
TERNA ARBITRALE: Pellegrino di Teramo (Piccinini di Ancona – Principi di Ancona).
RETE: 52’ Rombini.
NOTE: ammoniti: Dalla Bona, Boccioletti, Sartori, Tamagnini. Angoli: 6-3. Recupero: 6′ (1’+5′).
Il tabellino di K-Sport Montecchio Gallo – Tolentino 0-1:
K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Cerretani, Pizzagalli, Baruffi, Carta, Nastase, Notariale, Peroni, Sakaj, Perri, Magnanelli, Di Pollina. A disp.: Santini, Nobili, Dominici, Tirincanti, Giunti, Guglielmo, Mazzari, Fiorani, Barattini. All.: Magi.
TOLENTINO: Bucosse, Barilaro, Mariani, Strano, Badiali, Tomassetti, Pesaresi, Tortelli, Moscati, Tizi, Lovotti. A disp.: Palazzo, Testiccioli, Di Biagio, M. Salvucci, R. Salvucci, Ruani, Manna, Pottetti, Naddeo. All.: Passarini.
TERNA ARBITRALE: Gasparoni di Jesi (Pastori di Jesi – Cerca di Jesi).
RETE: 7′ Moscati.