«Impossibilità di reperimento dei materiali necessari per l’esecuzione delle lavorazioni previste», si trova sempre qualcosa di inedito leggendo le determine. Il caso riguarda la realizzazione di un impianto da 1,4 milioni di euro (fondi del Pnrr) per le arti marziali a Piediripa. I lavori sono stati aggiudicati nel marzo 2023 a un’impresa abruzzese, ribasso del 9.65% sull’importo messo a gara e consegna fissata in 400 giorni consecutivi. I lavori in questione sono stati sospesi dal 15 maggio al 31 luglio e dal 9 novembre al 13 dicembre del 2023 per un totale di 111 giorni.

«Impossibilità di reperimento dei materiali necessari per l’esecuzione delle lavorazioni previste» è la motivazione indicata in determina. Dopo la prima proroga i lavori dovevano finire entro il 19 settembre prossimo ed ecco arrivare un’altra proroga, stavolta di 90 giorni, per motivi non indicati nella determina. Nuovo termine il prossimo 18 dicembre. I lavori dovevano essere ultimati in 400 giorni, per ora siamo a 609. Magari, alla fine, ci sarà qualcuno pronto a dire che i lavori sono finiti nel rispetto del cronoprogramma. Secondo gli obiettivi dichiarati questo nuovo impianto sportivo consentirà di svolgere attività di scherma e arti marziali e sarà realizzato con caratteristiche tali da consentire anche la pratica dei principali sport indoor, oltre a tutte le attività sportive a corpo libero.

All’interno verrà realizzata un’area di gioco libera di 24×15 metri lineari per una superficie complessiva pari a 360 metri quadri, oltre spogliatoi, depositi, servizi igienici e locali tecnici. La superficie per l’attività sportiva sarà pavimentata in pvc e avrà un’altezza libera di circa otto metri. La palestra sarà invece in gomma nel rispetto delle prescrizioni Coni.

(l. pat.)