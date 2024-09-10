Un gruppo di giovani che fanno parte di varie associazioni della città hanno deciso di organizzare una cena di beneficenza per la Caritas cittadina.

La serata si svolgerà venerdì 13 settembre, alle 20,30, allo stabilimento balneare “Dune” (lungomare nord) di Nicolas Pappalardo, principale sponsor dell’evento insieme al collaboratore amico Xhasty Pepaj.

Ieri, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha ricevuto nella sala dell’amicizia gli organizzatori che fanno capo ai gruppi “Civitanova Marche Hpop“, “Citanò Ballemo” di Giulio Tentella accompagnati dal consigliere comunale Gianluca Crocetti, ideatore del progetto “Filosofarte”, che ha sposato in pieno il progetto di solidarietà.

La serata sarà arricchita dagli interventi del cantante Giovanni Neve, dell’artista Jillo Colonna e della band Federico Sempioni dei Recidivi, che proporrà un tributo a Vasco Rossi accompagnato da Gabrielle Lelle Lucentini e Roberta Cutini e Daniele Violoni, in arte “The lord of truffle”.

Parteciperà anche il presidente dell’associazione Anas Marche Paolo Perini. Per l’occasione saranno presenti anche la direttrice della Caritas di Civitanova Barbara Moschettoni e Marco Malaccari. L’intero incasso sarà devoluto alla Caritas.