Eletti i nuovi direttori dei dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università di Macerata. Si tratta di Claudia Cesari docente di diritto processuale penale e prorettrice alla didattica e di Simone Betti, docente di Geografia. Per Giurisprudenza le candidate erano Cesari e Francesca Spigarelli. Cesari prenderà la direzione da novembre e subentrerà a Stefano Pollastrelli. Betti prenderà il posto di Lorella Giannandrea.

Il rettore John Mc Court: «Mi congratulo con i colleghi, entrambi molto stimati all’interno dei loro settori disciplinari e di comprovata esperienza e professionalità. Avranno il compito di guidare due dipartimenti chiave del nostro ateneo in un momento di forte rinnovamento e innovazione. Lavoreremo insieme per garantire una didattica di qualità all’altezza delle sfide dei nostri tempi e basata su una ricerca di base forte e rilevante. Entrambi i dipartimenti saranno chiamati a rispondere alle sfide del momento, alle necessità degli iscritti attuali e futuri e alle potenzialità presenti nel territorio e oltre».

Claudia Cesari ha esercitato la professione di avvocato dal 1993 al 1999 ad Ascoli. È stata direttrice dell’Istituto di diritto e procedura penale dell’Università. «Questo dipartimento – commenta – è forte di una tradizione di qualità e di eccellenza tanto nella didattica quanto nella ricerca: il mio impegno sarà di rafforzarne la posizione, ampliarne e impiegarne al meglio le potenzialità, aprire nuove prospettive di sviluppo, perché si affermi a livello nazionale e internazionale come polo scientifico e formativo di indiscusso rilievo. Sono persuasa che attraverso la condivisione e con l’apporto di colleghe e colleghi, e di tutte le componenti del dipartimento, questo percorso darà a noi e all’ateneo grandi soddisfazioni».

Per Simone Betti la produzione scientifica si è mossa tra le principali tematiche poste al centro della ricerca geografica in Italia e in Europa, ed è stato Visiting professor in diversi atenei internazionali. «Sono molto contento per il consenso espresso, risultato di un importante lavoro di squadra e un’attenta azione politica. Allo stesso tempo, percepisco il livello delle aspettative, legittime, che mi spronano a dare il meglio per un dipartimento, e per un ateneo, che vorrei sentire come un luogo da abitare, da vivere con gusto, perché solido utile e bello. Siamo un dipartimento con un altissimo potenziale di crescita nei campi della formazione, del turismo e dei beni culturali. Quello che prospetto è un reale lavoro di squadra nel rispetto delle personali attitudini e diversità».