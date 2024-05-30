L’asd Cluana Boxe festeggia 25 anni con un aperitivo in palestra e un evento dedicato al pugilato al Varco sul mare. Nata nel 1999, la Cluana Boxe è l’eredità morale e materiale di una storia centenaria a Civitanova, capace di scrivere pagine memorabili della disciplina e sfornare campioni arrivati alle selezioni nazionali. Il binomio fra la città e il pugilato infatti è ultracentenario e affonda le sue radici nel 1923 quando due ex praticanti pensarono di aprire la prima palestra di pugilato nella città rivierasca.

«Per festeggiare questa storia gloriosa e l’anniversario dei 25 anni dalla fondazione l’associazione ha organizzato due momenti di condivisione – comunicano gli organizzatori -. Il primo è fissato per sabato 1 giugno 2024, alle 17 con un aperitivo nella palestra dello stadio. Nella serata del 6 luglio invece, al Varco sul Mare, è prevista una riunione di pugilato a cui prenderanno parte, tra gli altri, diversi pugili locali».

In una nota, tutta la storia del pugilato civitanovese. «Inizia con l’ex pugile Pietro Gaetani, già allievo del famoso poliedrico pugile, attore, scultore romano, Erminio Spalla, che fondò una palestra di boxe denominata “La Freccia d’Oro” che nel 1957 si trasformò in “Libertas” dove crebbero pugili che hanno fatto la storia della boxe civitanovese, del calibro di Alessandro Leonfanti e Renzo Cervellini che giunsero alle finali dei campionati italiani dilettanti. Nel 1962, dallo scioglimento della “Libertas”, nacque la “Vevor” e quindi la “Cluana Boxe”.

In quel periodo il maestro Gaetani fu affiancato da Leonfanti che intanto aveva smesso l’agonismo. I due maestri crebbero numerosi pugili di ottimo livello come i fratelli Emili, Marzialetti, Pagliarini, Rapagnani, Mecozzi e Menchi che vinse i giochi del Mediterraneo e la pre-olimpica per i giochi di Messico 1968. Erano anni in cui la palestra era affollata da molti giovani civitanovesi e nel 1968 la Cluana arrivò a conquistare il primo posto a squadre ai campionati Italiani di Cecina. A mettersi in luce fra questi giovani campioni personaggi come Nicola Menchi che sfidò Soprani per il titolo dei pesi medi ed il grintoso Sergio Emili. Quest’ultimo conquistò più volte il campionato d’Italia dei pesi piuma divenendo il beniamino dei tanti tifosi locali. Nel 1999 la fondazione della nuova associazione Asd Cluana Boxe attualmente presieduta da Massimiliano Bruni con un direttivo composto da Paolo Paoletti, Remo Fazzini, dal direttore sportivo Pasquale Moretti e dai consiglieri Giancarlo Scagnoli ed Augusto Bruni. La parte tecnica è affidata ai maestri Sergio Emili, Stefano Marsili e, per quanto riguarda l’attività giovanile ed amatoriale, a Stefano Castellani e Marco Diomedi.

Dalla sua fondazione l’associazione si è sempre distinta per vivacità e brillanti iniziative, organizzando tra le altre, molte riunioni pugilistiche di rilievo nazionale ed internazionale, tra tutte il campionato del mondo femminile con Simona Galassi. Ha fatto esordire al professionismo alcuni pugili marchigiani come Ottavio Di Leo, Michele Focosi e Carel Sandon, nipote dell’ex campione del mondo dei pesi medi Sumbu Kalambay».