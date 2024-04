Auto contro bici, ciclista a Torrette

Scontro fra auto e bicicletta, ciclista trasportato a Torrette. L’incidente intorno alle 10 a Recanati, zona Villa Musone. Immediati i soccorsi, gli operatori dell’emergenza hanno prestato sul posto le prime cure del caso alla persona che viaggiava in sella alla due ruote per poi predisporre il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Ancona in codice rosso. L’uomo ha riportato alcune fratture, ma non è in pericolo di vita. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri della stazione di Recanati intervenuti sul posto per rilevare l’incidente.

(Servizio aggiornato alle ore 15.25)