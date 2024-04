Arriva giovedì 11 aprile al teatro Rossini di Civitanova (alle 21,15) la tribute band “Dire Straits Over Gold”. Il gruppo è considerato tra i migliori interpreti internazionali della musica dei Dire Straits.

Lo spettacolo si distingue per un approccio musicale di livello, che rispetta l’essenza del sound e delle atmosfere dei Dire Straits, arricchendoli con un tocco sonoro moderno e dettagli personali che conferiscono una fresca dinamicità a ogni performance. Sei musicisti di talento, con una ricca esperienza nei circuiti nazionali e internazionali, offrono un equilibrio tra la fedeltà ai classici e l’unicità del loro stile.

Luca Friso e Marco Fanton alle chitarre, Alessandro Piovan alla batteria, Francesco Piovan al basso, Andrea Colloredo polistrumentista, e Giulio Farigliosi alle tastiere: insieme propongono un’esperienza musicale capace di riportare all’attualità brani storici come Sultans Of Swing, Money For Nothing, Romeo And Juliet, Tunnel of Love. Biglietti disponibili sul circuito Vivaticket/Amat, punti vendita e online, e alla biglietteria del Rossini