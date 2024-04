Il “giallo” dell’elicottero rosso

Evoluzioni, picchiate e volo a bassa quota di un elicottero rosso sul Maceratese. Sia oggi che ieri il velivolo è stato visto da diverse persone che si sono chieste chi fosse a volare così basso. I vigili del fuoco no, non era il loro elicottero anche se di colore rosso.

E allora? Mentre lasciamo sospeso l’interrogativo, ieri l’elicottero è stato visto volare su di un’area verde tra Visso e Pieve Torina, ai margini del Parco dei Sibillini «mentre ammiravo le picchiate di un’aquila è arrivato un elicottero che nelle sue evoluzioni è arrivato a sfiorarla ed è fuggita spaventata dalle pale dell’elicottero» dice Filippo Monachesi che ha pubblicato anche un video dell’elicottero. Evoluzioni mozzafiato del velivolo sono state viste anche oggi nel primo pomeriggio nella zona di Piediripa a Macerata.

Un abile pilota ha sorvolato in lungo e in largo la frazione. Ma perché? Ora possiamo rispondere. Si tratta di un elicottero che sta svolgendo controlli di routine, che avvengono ogni anno, per Enel distribuzione. Sono ispezioni che vengono fatte per la manutenzione della rete. L’elicottero vola basso per poter scattare foto sullo stato degli impianti. Poi le foto vengono elaborate, una volta rientrati dal sorvolo, e i tecnici valutano se servano interventi. Controlli che vengono fatti senza distacchi di corrente.

(redazione CM)