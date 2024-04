Incontri, dibattiti, laboratori di teatro, di cinema e di grafica, una rassegna cinematografica e una mostra di foto. Tutto questo e molto altro ancora per raccontare chi era Pier Paolo Pasolini a cento anni dalla nascita. L’idea nasce dai Licei “Leonardo da Vinci” di Civitanova, che hanno dato vita a “Un corsaro in forma di rosa”, progetto al quale collaborano diverse istituzioni culturali del territorio e che ha il contributo della presidenza del Consiglio dei ministri (Struttura di missione per gli anniversari nazionali). «Siamo l’unica scuola in Italia ad aver ottenuto questo finanziamento» dice la professoressa Maria Grazia Baiocco, docente dell’Iis “Da Vinci” nonché ideatrice e curatrice del progetto sostenuto dal dirigente professor Francesco Giacchetta.

Il programma degli eventi, che si concluderà a marzo del prossimo anno, è stato presentato al pubblico nell’auditorium dei licei di via Nelson Mandela. Sono intervenuti i rappresentanti delle varie istituzioni coinvolte, da Giorgio Felicetti, autore (suo, tra le altre cose, lo spettacolo “Corpus Pasolini”), regista, attore e direttore artistico di EstEuropaOvest, a Michele Fofi e Peppe Barbera di Civitanova Film Festival, da Enrico Lattanzi e Barbara Carano di Magma (Museo Archivio Grafica Manifesto) al fotografo Ivano Quintavalle, che ha curato la mostra “Scatti d’amore”, una esposizione di foto del grande Mario Dondero allestita nei locali dei licei “Da Vinci” e coordinata da Magma Museo. Presente all’evento anche il poeta Umberto Piersanti.

Pasquale “Brillantina” Moretti, grafico ufficiale della rassegna, ha spiegato come è nata l’idea del manifesto che illustra il progetto, mentre il musicista Lorenzo Sbarbati ha accompagnato l’evento con la sua chitarra.

«Tante voci – si legge in una nota della scuola – ognuna delle quali ha raccontato il “suo” Pasolini e soprattutto il modo in cui intende celebrare uno dei più grandi intellettuali italiani del ‘900. Tante voci perché, come ha sottolineato la professoressa Baiocco, che ha fatto gli onori di casa, Pasolini ha utilizzato tutti i linguaggi possibili, dalla scrittura alla poesia, dalla cinematografia alla pittura.

Il progetto nasce con l’obiettivo di far conoscere l’opera pasoliniana ma anche di raccontare Pasolini, intellettuale controcorrente in grado di capire come sarebbe cambiato il mondo con oltre mezzo secolo di anticipo, attraverso lo sguardo degli altri».

Tra i prossimi eventi in calendario ci sono quelli organizzati da Civitanova Film Festival con il supporto dell’azienda Teatri di Civitanova.

Martedì 9 aprile, alle 17,30, l’auditorium dell’Iis “Leonardo da Vinci” ospiterà la proiezione del film “Accattone”, diretto da Pier Paolo Pasolini.

Al cineteatro Cecchetti, sempre alle 17,30, sono invece in programma il film “Punta sacra” di Francesca Mazzoleni, che sarà presente all’evento (16 aprile); l’incontro con l’attore Ninetto Davoli e con lo sceneggiatore Maurizio Braucci (23 aprile); la proiezione di “Tempi moderni” di Charlie Chaplin (30 aprile); l’incontro con il critico cinematografico Roy Menarini e con Roberto Chiesi, autore e responsabile del Centro studi – Archivio Pier Paolo Pasolini della cineteca di Bologna (7 maggio); infine, la proiezione di “Uccellacci e uccellini” (14 maggio).