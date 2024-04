La Lube Civitanova cerca continuità nei risultati e nel gioco con l’obiettivo di mettere in cascina punti chiave per la classifica del Girone di Play Off 5° Posto. La trasferta in Veneto è un passaggio fondamentale del percorso nella nuova fase prima delle due gare interne della prossima settimana.

Domani (ore 17 con diretta Volleyball TV e Radio Arancia), i biancorossi di Chicco Blengini scenderanno in campo alla Kioene Arena contro i padroni di casa della Pallavolo Padova per la seconda giornata del raggruppamento a sei squadre. Reduci dal successo interno per 3-1 siglato contro Modena, i cucinieri vogliono ripetersi sul campo di una rivale che sa alzare il livello di gioco davanti al proprio pubblico. I patavini vogliono rifarsi dopo lo stop in quattro set a Verona nel derby regionale. Seppur a corto di partite ufficiali, nei giorni scorsi il collettivo di Jacopo Cuttini ha ben figurato al NAS Sports Tournament di Dubai regalandosi un antipasto dei Play Off 5° Posto e aggiudicandosi la Finalina per il terzo gradino del podio contro Cisterna.

Dopo la sfida a Padova, la Lube affronterà due prove casalinghe: mercoledì 10 aprile (ore 20.30) contro Rana Verona e domenica 14 aprile (ore 18) contro Cisterna Volley. Il Girone unico si chiuderà mercoledì 17 aprile (ore 20.30) al PalaBanca Sport contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

«Abbiamo debuttato nel girone con grinta e aggressività – dice lo schiacciatore biancorosso Mattia Bottolo – siamo stati bravi a ritrovarci dopo l’uscita di scena dalla corsa Scudetto. La formula del Play Off 5° posto non ammette pause e domenica dovremo spingere anche di più a Padova perché troveremo una squadra agguerrita e un pubblico che vive con entusiasmo la lotta per il pass europeo cercando di caricare il team patavino».

«Dopo l’esordio a Verona, ritornare a giocare in casa, davanti al nostro pubblico, può rappresentare un fattore a nostro favore – commenta coach Jacopo Cuttini – Abbiamo sempre ricevuto un grande supporto alla Kioene Arena e le nostre prestazioni casalinghe sono solitamente superiori rispetto a quando giochiamo fuori. Questo potrebbe essere un vantaggio, soprattutto considerando che affrontiamo una squadra importante, con uno dei migliori palleggiatori della SuperLega, De Cecco. Dovremo fare del nostro meglio per provare a mettere in difficoltà la loro ricezione con la nostra battuta».

Intanto la Lube fa sapere che prenderà il via la prevendita biglietti online e nei negozi Vivaticket in Italia per le prossime sfide all’Eurosuole Forum. Disponibili, quindi, i ticket per il match contro Rana Verona di mercoledì 10 aprile (ore 20.30), gara del 3° turno, e per il confronto con Cisterna Volley in programma domenica 14 aprile (ore 18), faccia a faccia della 4ª giornata. Lunedì 8 aprile, alle 17, aprirà anche la prevendita al botteghino. Promozione biglietti: biglietto unico a cinque euro sia contro Verona sia contro Cisterna. Orari biglietteria: lunedì 8 aprile e martedì 9 aprile ore 17-19. Mercoledì 10 aprile ore 18-20.30 (inizio Cucine Lube Civitanova – Rana Verona). Gli orari successivi saranno comunicati nei prossimi giorni. Due le modalità proposte: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.