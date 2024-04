Incendio a Porto Potenza, a fuoco un container. E’ successo in via Mandela, nell’area che era dell’ex Società ceramica adriatica, azienda dismessa ormai da tempo. A prendere fuoco, per cause ancora da chiarire, un container scarrabile che era in mezzo ad un campo. In pochissimi minuti si alzata una colonna di fumo nero e denso visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Il container è andato distrutto. Resta da capire se sia trattato di un atto doloso o di un incidente.

(in aggiornamento)