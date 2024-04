Inizia per la Cbf Balducci Hr l’avventura nei Playoff di Serie A2 Tigotà che assegneranno la seconda promozione in A1 della stagione 2023/24.

Domani, sabato 6 (ore 17) al PalaBorsani di Castellanza va in scena Gara 1 di semifinale contro la Futura Giovani Busto Arsizio dell’ex Valentina Pomili (a Macerata dal 2017 al 2021), primo atto della sfida che vedrà passare il turno chi vincerà due gare su tre: Gara 2 è già in programma per mercoledì 10 alle 20.30 al Banca Macerata Forum. Il match di domani sarà un remake della gara della scorsa settimana, ultima giornata di Pool Promozione, che ha visto di fronte proprio arancionere e bustocche con la vittoria delle lombarde per 3-1. Ma stavolta la posta in palio sarà ancora più alta, Fiesoli e compagne proveranno a fare l’impresa, ovvero espugnare il palas della Futura, cosa finora mai riuscita a nessuna squadra nel corso di questa stagione. Oggi pomeriggio la partenza verso la Lombardia, domani mattina la consueta prova campo pre-gara al PalaBorsani.

Alla scoperta delle avversarie- Coach Beltrami, alla sua seconda uscita come tecnico della Futura, dovrebbe ripartire con Sofia Monza al palleggio, opposta la top scorer di venerdì scorso Elisa Zanette, al centro ballottaggio per due posti tra Eleonora Furlan, Viola Tonello e Sofia Rebora, a schiacciare la croata Lea Cvetnic insieme alla marchigiana ed ex di turno Valentina Pomili, con l’alternativa della brasiliana Lana Conceicao. Il libero è Ilaria Bonvicini.

Parla Alessia Bolzonetti (schiacciatrice CBF Balducci HR Macerata)- «La partita sarà, secondo me, una gara 1 molto tosta, perché Busto Arsizio è una squadra molto forte e completa in tutti i reparti. Dopo la gara di venerdì scorso nell’ultima di Pool Promozione, dove c’erano naturalmente obiettivi differenti, ci aspettiamo un match completamente diverso. Noi in quell’occasione magari abbiamo avuto più difficoltà in certi frangenti mentre le nostre avversarie hanno giocato molto bene: speriamo di fare una gara diversa, soprattutto per quanto riguarda il nostro gioco. Arriviamo all’appuntamento ai Playoff più pronte, abbiamo analizzato cosa abbiamo sbagliato e cosa no e mi aspetto quindi una partita bella, combattuta. Siamo cariche per questa importantissima fase della stagione, sperando di fare il meglio possibile».

Parla Sofia Monza (palleggiatrice Futura Giovani Busto Arsizio)- «Questa settimana ci stiamo allenando molto intensamente consapevoli del fatto che quella di domani sarà una sfida differente da quella di venerdì e sicuro sarà una battaglia. Adesso che inizia la fase cruciale della stagione tutti daranno il massimo per arrivare in fondo. Noi siamo molto cariche e concentrate anche perché ci stiamo preparando tutto l’anno per provare a centrare l’obiettivo e adesso più che mai ci crediamo molto e siamo pronte a dare il 110%».