I tornei Velox e Cleti scolpiscono nuovi record. Saranno addirittura 131 le formazioni al via delle prossime edizioni delle due kermesse, tre se consideriamo che il Velox si scinde in due competizioni distinte. Un totale irreale, clamoroso, che infrange ogni limite. I due gioiellini, le due vetrine di calcio giovanile organizzate dalla Maceratese, hanno il fascino di una Ferrari e le adesioni sono giunte veloci, oltre che in massa, sia dalle Marche che dal vicino Abruzzo. Un nuovo primato quando sembrava irrealizzabile, più che altro per questioni logistiche e di calendario, iscrivere più delle 120 partecipanti del 2023.

Raggiante, il responsabile Marcello Temperi afferma: «Le squadre iscritte sono proprio tante. Evidentemente i nostri tornei godono di un grande appeal, nessuno vuole mancarvi e viene riconosciuto il nostro lavoro a livello organizzativo. Pensate – continua Temperi – alla mole di partite nelle tre categorie e a quante persone muovono il Velox e Cleti, tra circa 30 figure per ogni squadra più genitori e appassionati sugli spalti. Unico rammarico l’assenza di team dell’ascolano. Le partite inizieranno il 27 maggio e dagli ottavi ogni incontro verrà disputato a Macerata, soprattutto nel ritrovato Stadio della Vittoria, ma anche a Villa Potenza. Le finali – conclude – si svolgeranno ravvicinate per il Velox, il 22 giugno quella dei Giovanissimi e il 23 degli Allievi, poi il 29 giugno sarà la volta del Cleti”. Di seguito tutte le società iscritte.

46° Velox Allievi: Maceratese, Senigallia, Nuova Folgore, Villa Musone, Matelica, Cingolana San Francesco, Academy Civitanovese, Invictus Grottazzolina, Vigor Senigallia, Aurora Jesi, Montecosaro, Pergolese, Union Picena, Palombina Vecchia, Portuali, Robur 1905, AFC Fermo, Castelfrettese, Giovane Ancona, Junior Jesina, Fabriano Cerreto, Urbania, Civitanovese, Osimana, Portorecanati, Ponterosso, Jesi, Montemilone Pollenza, Borgo Rosselli, Biagio Nazzaro, Sassoferrato Genga, Cluentina, Settempeda, Recanatese, Porto Sant’Elpidio, Forsempronese, Moie Vallesina, Camerino Castelraimondo, Tolentino, Montefano, Campiglione Monturano, Marina, Castelfidardo, Corridonia, Real Elpidiense, Tignum Montegiorgio, Fermana, Sangiorgese Monterubbianese.

35° Velox Giovanissimi: Maceratese, United Civitanova, Senigallia, Nuova Folgore, Villa Musone, Matelica, Academy Civitanovese, Invictus Grottazzolina, Veregrense, Aurora Jesi, Vigor Castelfidardo, Union Picena, Palombina Vecchia, Robur 1905, Osimostazione, Aurora Treia, AFC Fermo, Castelfrettese, Giovane Ancona, Fabriano Cerreto, Urbania, Civitanovese, Osimana, Montemilone Pollenza, Ponterosso, Biagio Nazzaro, Pol. Candia Baraccola Aspio, Salesiana Vigor, Santa Maria Apparente, Sassoferrato Genga, Cluentina, Settempeda, Recanatese, Porto Sant’Elpidio, Monteluponese, Moie Vallesina, Camerino Castelraimondo, Tolentino, Sangiorgese Monterubbianese, Campiglione Monturano, Corridonia.

38° “Nando Cleti”: Maceratese, Cingolana San Francesco, Nuova Folgore, Senigallia, Biagio Nazzaro, United Civitanova, Academy Civitanovese, Invictus Grottazzolina, Vigor Senigallia, Salesiana Vigor, Aurora Jesi, Vigor Castelfidardo, Palombina Vecchia, Robur 1905, Osimostazione, Aurora Treia, AFC Fermo, Giovane Ancona, Junior Jesina, Fabriano Cerreto, Urbania, Civitanovese, Veregrense, Montemilone, Pol. Candia Baraccola Aspio, Treiese, Santa Maria Apparente, Sassoferrato Genga, Recanatese, Porto Sant’Elpidio, Moie Vallesina, Tolentino, Sangiorgese Monterubbianese, Alba Adriatica, Campiglione Monturano, Sangiustese VP, Real Elpidiense, Corridonia, Giallorossi Giulianova, Montecassiano, Camerino Castelraimondo, River65 Chieti.