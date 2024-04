di Andrea Cesca

Prevendita obbligatoria e nominale per i tifosi civitanovesi che si recheranno allo stadio “Della Vittoria” di Tolentino domenica prossima per la partita fra i cremisi e la Civitanovese. Così ha deciso il tavolo tecnico che si è tenuto questa mattina in Prefettura a Macerata.

Sono circa seicento i biglietti messi a disposizione della tifoseria rossoblu, sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso sul circuito Viva Ticket entro le 19 di sabato. L’acquisto del biglietto (il costo è di dieci euro) sarà consentito sempre in prevendita anche nella sede societaria (Polisportivo comunale) dalle 16.30 alle 19 di domani e sabato. Prevendita nominale anche al Bar Fontana e al bar Bocciofila “La Pineta “ negli orari di apertura degli esercizi commerciali. Al momento dell’acquisto è necessario esibire un documento d’identità. La partita, valida per la 27esima giornata del campionato di Eccellenza avrà inizio alle 16. In casa rossoblu c’è grande attesa, la squadra di Sante Alfonsi è staccata di un punto dalla capolista Montefano (che ospiterà l’Urbino) e domenica 14 aprile a Civitanova Marche è in calendario lo scontro diretto fra Civitanovese e Montefano.