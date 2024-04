La filosofia in “Fight club”

La Scuola Popolare di Filosofia di Macerata propone, per il prossimo incontro sul tema “Filosofia e Letteratura “, una indagine sugli aspetti filosofici del romanzo di Chuck Palahniuk “Fight Club”. Il professor Massimo Bracci parlerà del libro pubblicato nel 1996 che ha ispirato l’omonimo film, accompagnandoci attraverso una visione critica della contemporaneità vista con gli occhi del protagonista: affetto da una forma di disturbo dissociativo dell’identità e sfiduciato nei confronti della società consumistica, egli decide di fondare, spinto dal suo maestro-guru, un club di lottatori clandestini. I fighters lottano simbolicamente ciascuno contro ciò che odiano, fino a che la lotta innocua si trasforma in tentativo concreto di distruggere la società. I temi della critica al consumismo, della devirilizzazione dell’uomo contemporaneo e delle questioni di genere, ci sveleranno la complessità del filosofo che possiamo vedere in Palahniuk: l’autore riesce a rendere evidenti e palesi le brutture del quotidiano e il lettore non riesce più a fare finta di non vederle, costretto quasi a camminare su un filo che divide la pazzia dall’equilibrio, la vita dalla morte.

L’incontro, aperto e gratuito, si terrà alla Galleria degli Antichi Forni in Piaggia della Torre a Macerata lunedì 8 aprile alle 21.