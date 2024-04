Dopo il successo della prima edizione, torna e si rinnova per la seconda edizione la borsa di studio sport e scuola “Paolo Mercuri”, progetto dedicato agli studenti e alle studentesse delle scuole di Macerata, che vede la collaborazione tra la società sportiva biancorossa e Banca Macerata.

La borsa di studio è intitolata a Paolo Mercuri, amico della Pallavolo Macerata, scoutman e allenatore biancorosso, tragicamente scomparso tre anni fa. Il progetto borsa di studio sport e scuola “Paolo Mercuri” prevede l’assegnazione di due borse di studio, ciascuna del valore di 500 euro, destinate a studenti impegnati nello sport, che si sono distinti per i risultati ottenuti a scuola e nell’attività sportiva nell’anno scolastico 2023/2024. Ad avere accesso alla borsa di studio saranno tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Macerata, che siano atleti, dilettanti o professionisti, di qualsiasi categoria di uno o più sport, regolarmente iscritti ad una società o associazione sportiva riconosciuta dal Coni, e che abbiano partecipato alle attività sportive almeno negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il criterio di assegnazione terrà conto del rendimento scolastico relativo all’anno 2023/2024, dei risultati sportivi e della condotta sia a scuola che durante la pratica sportiva. L’assegnazione delle due borse sarà suddivisa in una borsa per uno studente o una studentessa di una delle scuole secondarie di primo grado di Macerata e una borsa per uno studente o una studentessa di una delle scuole secondarie di secondo grado. I premi saranno costituiti da gift card spendibili in tutti i negozi del centro commerciale Valdichienti di Piediripa.

«La rinnovata iniziativa messa in campo dalla società sportiva biancorossa e dall’istituto bancario si prefigge l’obiettivo di concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative tra i giovani; di sostenere ed incentivare lo sport tra i giovani al fine di conciliare l’attività di studio con la pratica sportiva agonistica; infine di premiare i meritevoli, promuovendo una cultura dello sport che non si contrapponga all’adempimento degli obblighi scolastici – fa sapere la Pallavolo Macerata – costituirà infatti ulteriore criterio di selezione anche il comportamento tenuto in entrambi gli ambiti, scolastico e sportivo». I vincitori e le vincitrici del progetto verranno annunciati entro il mese di ottobre 2024 alla sede sociale di Banca Macerata. Nel corso della cerimonia di premiazione verranno consegnati gli attestati relativi alle borse di studio assegnate.

Per partecipare all’assegnazione delle borse di studio sport e scuola “Paolo Mercuri”, gli studenti dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo presente sul sito www.pallavolomacerata.it oppure www.bancamacerata.it, integrato dalla documentazione richiesta. Le domande devono essere inviate con email con conferma di lettura all’indirizzo borsastudio.mercuri@pallavolomacerata.it entro il 30/06/2024.