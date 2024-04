Campioni di bocce a Montecassiano e tra gli appuntamenti del fine settimana anche il Nuovo piano di emergenza comunale di Protezione civile e la gara “51esimo pallino d’oro”. Il comune ospiterà la prima edizione dell’evento federale speciale “Bocce special events”. Organizzato al bocciodromo di via Ugo La Malfa, dall’associazione Sambucheto Bocce in collaborazione con la Fib (Federazione italiana bocce) e il patrocinio di Coni e comune di Montecassiano, sabato prossimo (6 aprile) alle 13,30 si terrà la Parata dei campioni con i primi 22 del Ranking più 2 wild card. Alle 15,30 ci sarà il Tiro di precisione juniores e femminile. La manifestazione sportiva proseguirà il giorno successivo alle 9 con il 51° Pallino d’oro, gara nazionale alto livello categoria A.

Tornando al 6 aprile, alle 10, sarà presentato all’auditorium San Marco il “Nuovo piano di emergenza comunale di Protezione civile”. All’incontro, nel corso del quale verranno consegnati gli attestati di riconoscenza ai volontari e agli ex volontari del Gruppo comunale di protezione civile, interverranno il sindaco Leonardo Catena, il referente del dipartimento regionale di Protezione civile per la provincia di Macerata Ruggero Feliziani, Paolo Toso comandante della polizia locale e Alessandro Azzolini redattore del Piano comunale. Lo stesso giorno, sempre all’auditorium San Marco, ma nel pomeriggio (alle 16,30) si terrà l’incontro organizzato dall’Università Politecnica delle Marche con il patrocinio del Comune dal titolo “Come stimolare il linguaggio nei bambini. Tappe di acquisizione del linguaggio e strumenti di valutazione”. Si tratta di un incontro gratuito rivolto ai genitori di bambini dai 18 ai 36 mesi per esplorare le abilità comunicativo-linguistiche. Relatori saranno Mariarosa D’Antuono, tutor del Cdl in Logopedia Univpm, Gianmatteo Farabolini, ricercatore post dottorato Dimsc Univpm e la logopedista Alessia Perta. Dopo la compilazione di un questionario anonimo, sarà consegnato un opuscolo educativo a chi lo richiederà. Per gli appassionati di fotografia sempre sabato si terrà (su prenotazione) il workshop “Luci e ombre nel ritratto, la linea di confine della sfumatura” a cura del docente Daniele Tedeschi. Il seminario è organizzato dal Fotoclub 22 (nella sede di Sambucheto) in collaborazione con FotoEmmegi e Profoto.