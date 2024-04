Il sindaco di Fiastra Sauro Scaficchia nominato rappresentante Anci nella cabina di coordinamento per la ricostruzione. «È una nomina che cercherò di onorare nel miglior modo possibile, certo di assicurare il massimo impegno nella condivisione con il presidente regionale Anci, Marco Fioravanti, e gli altri sindaci del cratere, per portare avanti i tanti problemi della ricostruzione. Con rinnovata energia garantirò la più ampia disponibilità a collaborare con il commissario Castelli e con il presidente Acquaroli, consapevole dell’importante ruolo di rappresentanza territoriale che tale incarico mi assegna». Queste le parole del primo cittadino del piccolo comune dell’entroterra. «Siamo in una fase cruciale – aggiunge – e sarà fondamentale continuare a operare in piena sinergia con tutti gli attori della ricostruzione, a cominciare dai sindaci, per portare a compimento le tante opere avviate o in fase di progettazione. Vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel e questo è un grande segnale di speranza per i cittadini e per il futuro dei nostri territori».