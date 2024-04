«Venti donne, venti esempi positivi di impegno quotidiano». Così Deborah Pantana, Consigliera di parità, ha definito le donne che ha scelto di premiare. Una prima consegna degli attestati era avvenuta sabato 9 marzo in occasione della serata Woman is life che ha visto protagonista Carolyn Smith, ballerina e coreografa, volto televisivo di Ballando con le stelle, da tempo in cura per un tumore e impegnata in progetti di solidarietà per le donne. Questa mattina nella sala consiliare della Provincia di Macerata una seconda premiazione per consegnare ulteriori premi e consentire un un ulteriore momento di incontro e riflessione.



Deborah Pantana è stata nominata ad ottobre 2021 Consigliera di parità dal Ministero del Lavoro. Il ruolo della Consigliera è quello di intervenire in caso di squilibri di genere. E’ un pubblico ufficiale a cui ci si può rivolgere in ogni occasione di discriminazione di genere. Tra le attività portate avanti in questi 2 anni e mezzo la riscoperta degli antichi mestieri, un percorso di formazione per donne che hanno perso lavoro in una età in cui non è semplice trovarne uno nuovo, il corso di formazione sulla certificazione di genere e ora anche questo premio

«Penso che tutte le donne – ha detto Pantana – meritino un premio. Ma in particolare il Ministero del lavoro sta valorizzando il merito e quelle figure che contribuiscono silenziosamente alla crescita del Paese. Finalmente ci si è resi conto che la progressione delle donne è necessaria, anche economicamente». Poi l’appello a tutte le donne: «Secondo il World Economic Forum, nel 2090 verrà raggiunta la piena parità di genere in Europa. Noi dobbiamo contribuire lottando contro stereotipi, pregiudizi e una narrazione fatta da soli uomini. Gli angeli del focolare si sono estinti e quelli che restano sono furiosi. Chi resta a casa lo fa svogliatamente e con rabbia. Vi invito a una tranquilla rivoluzione dal basso, abbiamo forza e competenze per farlo. Resta un punto discriminante: siamo capaci di un moto di sorellanza, di abdicare ai personalismi e alle singole ambizioni?».

Tra le premiate la prefetta di Macerata Isabella Fusiello: «Io, prefetto e donna, sono il prodotto delle pari opportunità. Io sono dell’idea che una funzione è tale e deve essere esercitata da chi è capace di portarla avanti con onore e dignità. La strada è lunga ma serve una cultura di uguaglianza e rispetto sia per uomini che per donne».

Sono state premiate Isabella Fusiello, prefetta di Macerata, Nicoletta Pascucci, dirigente Digos della Questura di Macerata, Giulia Maggi, maggiore dei carabinieri e comandante della Compagnia di Tolentino, Rosaria del Balzo Ruiti, presidente della Croce Rossa, Elisabetta Cristallini, Confindustria, Rosa Piermattei, sindaca di San Severino, le dirigenti scolastiche Alessandra Gattari, Antonella Marcatili e Maria Antonella Angerilli, Ilenia Cittadini, assessora del comune Castelraimondo, Alessandra Pierini vice presidente ordine dei giornalisti delle Marche e giornalista di Cronache Maceratesi, Laura Ottaviani, imprenditrice, Laura Bravi, imprenditrice, Ivana Marchegiani, Confartigianato, Emanuela Leli, responsabile turismo Cna, Giuliana Bernardoni, mastri pellettieri.

Redazione Cm

(Foto Fabio Falcioni)