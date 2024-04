Controlli per Pasqua e Pasquetta, tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, 17 contravvenzioni, una multa per ubriachezza molesta e una donna arrestata (il tribunale le ha sospeso gli arresti domiciliari ed è andata in carcere). I carabinieri della Compagnia di Macerata nel corso dell’ultima settimana e di Pasqua e Pasquetta hanno intensificato i controlli. Obiettivi: evitare furti, spaccio e controllare il rispetto delle norme del codice della strada. Le undici stazioni che dipendono dalla Compagnia e il Nucleo operativo e radiomobile hanno agito in sinergia con venti pattuglie messe in campo per i controlli. Il servizio è stato coordinato dal comandante della Compagnia di Macerata, Giorgio Picchiotti.

Numerosi i controlli, solo a Pasqua e Pasquetta sono stati svolti accertamenti su 239 veicoli e identificate 356 persone di cui 71 già note alle forze dell’ordine. In questi due giorni c’è stata una sanzione per ubriachezza molesta e 17 contravvenzioni per violazioni al codice della strada con il ritiro di un documento di circolazione per guida senza patente e il ritiro di una patente di guida per violazione delle norme di comportamento.

Poi ci sono state due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, un terzo a cui è stata ritirata la patente e quattro persone segnalate alla prefettura quali assuntori di droga.

Per quanto riguarda le denunce per guida in stato di ebbrezza, il Nucleo Radiomobile, nella nottata del 27 marzo, a Macerata ha fermato un’auto che procedeva in modo irregolare. Il conducente, un 61enne di Macerata, aveva un tasso alcolico di 1,80 grammi per litro. Gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il 28 marzo, sempre la sera, un altro equipaggio del Nucleo Radiomobile ha fermato in via Martiri della Libertà, a Macerata, un’auto. Il conducente, un 44enne dello Sri Lanka, residente a Macerata, aveva un tasso alcolico di 0,77. Gli è stata ritirata la patente. Idem per un 34enne di Pollenza, che nella nottata del 31 marzo è stato fermato dai militari di una gazzella del Nucleo Radiomobile mentre transitava in via Martiri della Libertà, a Macerata. Aveva un tasso alcolico di 1,26. Oltre al ritiro della patente è stato denunciato. Le persone segnalate come assuntrici di droga sono finite nei controlli delle pattuglie del Nucleo radiomobile e delle Stazioni di Cingoli e Monte San Giusto, impegnate in specifici servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga. Quattro le persone segnalate, due 23enni, un 18 enne ed un 50enne. Avevano piccole quantità hashish, pari a complessivi 6 (sei) grammi, sottoposte a sequestro amministrativo.

A Corridonia i carabinieri della locale stazione hanno arrestato, il 27 marzo, una donna di 38 anni, romana. Già condannata per reati contro il patrimonio commessi nel febbraio del 2023 in provincia di Roma e con fine pena nel mese di aprile 2026, la procura di Velletri ha emesso un ordine di carcerazione in seguito alla decisione di sospendere gli arresti domiciliari. La donna dopo l’arresto è andata nella casa circondariale di Pesaro.