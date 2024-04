Alla guida ubriachi dopo le feste notturne. Patenti ritirate ad un 55enne di Montegranaro al volante di una Mercedes con un tasso alcolemico quasi 3 volte superiore (aveva 1,31) al consentito e ad un 47enne civitanovese sorpreso alla guida di una Bmw con un tasso di 0,61 grammi per litro. I controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova ha permesso nel fine settimana festivo di individuare una serie di soggetti che si sono messi alla guida con comportamenti pericolosi. Fra questi due uomini ai quali è stata ritirata la patente. I controlli su strada si sono svolti soprattutto in orario notturno e nei pressi delle discoteche e locali pubblici. In totale sono 115 le persone identificate e 83 i veicoli fermati. Quindici gli automobilisti sanzionati per violazioni al codice della strada, nella maggior parte dei casi i conducenti guidavano utilizzando il telefonino o erano in marcia senza cinture di sicurezza.

Nel giorno di Pasqua i carabinieri di Civitanova hanno arrestato un egiziano residente a Civitanova per sentenza andata in giudicato. L’egiziano dovrà espiare una pena di 1 anno di reclusione per una vicenda del 2017 che lo vedeva imputato per lesioni personali aggravate per un episodio commesso nella provincia di Ancona. L’uomo è stato condotto nel carcere di Fermo.

(l. b.)