Mario Bettucci è il nuovo presidente del Cai Macerata. Resterà in carica tre anni. E’ stato nominato dall’assemblea del 23 marzo, nel corso della quale sono stati anche scelti gli altri sei consiglieri: Claudio Schiavoni, vice presidente, Roberto Ruffini, segretario, Enrico Leli, tesoriere, Carolina Viola, delegata alle prossima assemblea regionale, addetta alla logistica e cura degli eventi, Giorgia Pepa, addetta ai social media e cura degli eventi e Carlo Pennesi, rapporti con scuola e commissioni, in continuità con il precedente Consiglio.

«Sentiamo la responsabilità – fa sapere il nuovo direttivo – di coordinare il numeroso gruppo dei soci e le molteplici attività proposte dalla scuola e dalle commissioni; attività volte a promuovere sempre la cultura della montagna, la sua frequentazione con consapevolezza e in sicurezza, per se stessi e per gli altri, nei vari modi, con i piedi, con le mani e con in piedi, in bici, ma sempre con la testa; a valorizzare l’ambiente montano nell’alternanza delle stagioni e nelle tipicità locali, storiche, artistiche e culturali. Il triennio che abbiamo davanti è già segnato dall’importante appuntamento del 2026 con gli 80 anni dalla costituzione della Sezione, che coinciderà con i 50 anni del Coro Sibilla Cai Macerata: una scadenza che non dovremo mancare, per quanti ci hanno preceduto e ci hanno permesso di avere la nostra Sezione, per Macerata e il suo territorio, per noi soci di oggi, ma anche nella prospettiva di consolidare i rapporti con il Coro Sibilla e completare così la rosa delle proposte di approccio alla montagna anche con il canto.

Doveroso il ringraziamento ai soci che ci hanno preceduto in consiglio per il servizio svolto: Marco Ceccarani, presidente degli ultimi 6 anni, Daniele, Davis, Fabio, Roberto e Romualdo.